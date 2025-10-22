БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста 15-годишния младеж, убил свой...
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от...
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София:...
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново...
Рууд и Оже-Алиасим потеглиха с успех в Базел

Иржи Лехечка пък бе елиминиран още на старта.

Каспер Рууд
Каспер Рууд се класира за втория кръг на турнира от ATP 500 в Базел, Швейцария, побеждавайки французина Кентен Алис с 6:1, 7:6(3). Двубоят продължи 1 час и 16 минути.

№4 в схемата пласира десет аса без нито една двойна грешка и реализира три от петте си точки за пробив.

Във втория кръг на турнира норвежкият тенисист ще се изправи срещу швейцарската легенда Стан Вавринка, който по-рано се наложи с 6:1, 7:6(3) над сърбина Миомир Кецманович.

Поставеният под №5 канадец Феликс Оже-Алиасим надигра сънародника си Габриел Диало с 6:2, 7:5 и в следващия кръг ще срещне хърватина Марин Чилич, който в първия кръг се справи с Давид Гофен от Белгия.

Шестият поставен Иржи Лехечка от Чехия отпадна още на старта след поражение с 2:6, 2:6 от нидерландеца Ботик ван де Зандсхулп.

