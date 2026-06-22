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С 15–20% увеличение на цените спрямо миналата година по Северното Черноморие отчитат от бранша

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
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Цените в ресторантите и заведенията във Варна и близките курорти са се повишили спрямо миналото лято. Това се отразява както на бюджета на туристите, така и на живеещите по Черноморието. Темата коментира Марин Сотиров, председател на Сдружението на заведенията във Варна. На въпрос дали сезонът вече е в разгара си и какви са цените в момента, Сотиров уточни:

Марин Сотиров, председател на Сдружението на заведенията във Варна: „Първо искам да уточня, че не сме в разгара на летния сезон. Летният сезон в България е два месеца – той започва в началото на юли и завършва в края на август. Един сезон е четири месеца, три месеца, а активният сезон е точно два месеца.“

По думите му цените са се повишили, но в рамките на нормалното според бранша:

„В сравнение с миналата година средната надценка е около 15–20% според нашите наблюдения. Естествено, може да има заведения, които работят и с по-висока надценка, но това е техен избор, както и на клиентите, които ги посещават.“

Сотиров посочи няколко основни фактора за увеличението на цените:

„Най-вече това, което повтаряме вече няколко години, за съжаление без голям ефект – връщането на нормалната ставка на ДДС, която много помагаше на бранша. Сега отново работим на 20%.“

Той допълни, че влияние оказват и цените на суровините. И като друг основен проблем той открои недостига на кадри. На въпрос за възможни злоупотреби и завишени цени, той коментира:

Марин Сотиров, председател на Сдружението на заведенията във Варна: „Със сигурност има такива и то не само в нашия сектор. Навсякъде го има това нещо. Виждаме касови бележки от повече от една година – във всякакви големи вериги хранителни магазини и други сектори. Спекула винаги може да има. Това вече е работа на държавата – да извърши съответните проверки и да наложи санкции.“

В публичното пространство се появиха случаи на значително завишени сметки – порция цаца за 12 евро и таратор за 9 евро, както и 27 евро за две кафета и две парчета торта в Созопол.

„Аз, честно казано, не съм попадал на въпросните касови бележки. И в крайна сметка не можем да сравняваме Созопол – това е като гръцкия Миконос. Ще ви дам пример – на Миконос един шезлонг е 300 евро на ден. България отдавна не е евтината дестинация, която се рекламираше преди години, и не трябва да бъде такава. Лека-полека туризмът ни трябва да се издигне на по-високо ниво – престижен туризъм, платежоспособни клиенти. Разбира се, винаги ще има избор от заведения – евтини, скъпи, в различни курорти и населени места.“

Според Сотиров цените на храните са се повишили повече, защото себестойността там е по-висока. За приготвянето на храна минава продукция през кухнята, където има готвачи, помощен персонал и т.н. Докато при напитките има един барман, който може да ги приготви. Себестойността там е по-ниска. Инспектори на КЗП започват масирани проверки по Черноморието заради сигналите за високи цени в ресторанти, хотели, заведения и по плажовете.

Вижте още в репортажа на Петър Дойкински

#цените по Черноморието #бранша #повишение

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