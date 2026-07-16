С 300 златисти стуетки на Моцарт в Залцбург отбелязват 270 години от раждането на гениалния музикант

Фондация „Моцартеум“ представи в сряда 300 златисти статуетки на Моцарт, високи едва 50 сантиметра, съобщава Асошиейтед прес. Те са проектирани от германския концептуален художник Отмар Хьорл.

Моцарт е роден на 27 януари 1756 г. в австрийския град Залцбург, където фондация „Моцартеум“ организира концерти, поддържа музеи, посветени на Моцарт, и подкрепя научните изследвания за него.

„Не исках да създавам паметник на Моцарт. Такива вече има достатъчно. Но исках да покажа човешката му страна – че въпреки гения си той е бил обикновен човек“, заяви Хьорл пред Асошиейтед прес.

За да придаде човешки облик на статуетките, Хьорл изобразява композитора с любимото му куче Пимперл. Известно е, че Моцарт и семейството му са правили дълги разходки с кучетата си в градината „Мирабел“, намираща се в непосредствена близост до дома им.

Малките фигури са разположени не само в градината, но и в бившите жилища на Моцарт, както и в няколко павилиона. Общо са изработени 400 статуи, но в момента са изложени само 300. Останалите се съхраняват в резерв в случай на кражба.

„Две вече бяха откраднати през последните няколко часа“, каза Линус Клумпнер от фондация „Моцартеум“. Статуите имат за цел да привлекат по-широк кръг посетители и да ги запалят по музиката на Моцарт.

За Хьорл кражбата на неговите произведения на изкуството не е нищо ново. По време на инсталация в Байройт, Германия, цяла серия от статуи на Рихард Вагнер бе открадната в рамките на 10 дни.

„Такава е същността на публичното пространство. Когато работиш като художник в публично пространство, не трябва да се оплакваш от това, което се случва там“, каза Хьорл. „Това варира от унищожаване до кражба. Просто така стоят нещата.“

Статуите на Моцарт ще останат изложени до 30 август. Хората, които биха искали да притежават такава, но предпочитат да не я крадат, могат да си купят една за 100 евро, докато има наличност.

Хьорл е известен със скулптурите си, изработени от полимер. През 2010 г. той изложи 10 000 пластмасови сови в Атина. Проектът „Почит към Дюрер“ представи огромни пластмасови копия на заека на Албрехт Дюрер в музей в Южна Корея.

През 2009 г. германските прокурори решиха да не започват разследване срещу Хьорл във връзка със серия от златисти градински джуджета, които правят хитлеристки поздрав, съгласно закон, който забранява използването на символи, забранени от германската конституция. Самият Хьорл е замислил джуджетата като сатира срещу нацистката идеология.