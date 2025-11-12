БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

С 4,23 промила зад волана: Хванаха солидно почерпен шофьор в село Врачеш

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Осъждан е през 2024 година - пак за същото

влизат сила строгите наказания пияни дрогирани шофьори
Снимка: Снимката е илюстративна
Слушай новината

Районна прокуратура – Ботевград привлече в качеството на обвиняем 36-годишен мъж за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол.

На 10.11.2025 г. в с. Врачеш, община Ботевград, мъжът е шофирал лек автомобил по ул. „Плиска“, когато бил спрян за проверка.

По надлежния ред с техническо средство е било установено наличие на алкохол в кръвта на водача с концентрация 4,23 промила.

По случая е било образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 2 от НК.

С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

В хода на разследването е установено, че през м. април 2024 г. той е бил осъден за същото деяние.

#4,23 промила алкохол #зад волана #Вършец

