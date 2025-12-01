БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЗАПАЗЕНИ

С 4,3% по-ниска е цената на природния газ за декември

от БНТ , Източник: БНР
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
КЕВР утвърди 63,01 лв./MWh без такси и налози

кевр утвърди цена природния газ месец юни
Снимка: БГНЕС/Архив
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за декември в размер на 63,01 лв./MWh без такси и налози.

На тази цена "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

От енергийния регулатор уточняват, че цената е с 4,3 на сто по-ниска в сравнение с ноември.

Причината е продължаващото намаление на ценообразуващия индекс TTF на международните газови борси, както и частичния отказ на някои клиенти от заявени по-рано количества, посочват от КЕВР и отбелязва, че справка за ценовите нива показва, че сегашната цена е с 16,3% по-ниска в сравнение с декември 2024 г. и с 34% по-ниска спрямо декември 2023 г.

Регулаторът утвърди цената след извършен анализ на внесените от "Булгаргаз" ЕАД актуални данни. В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България – Гърция" (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват съществена част от потреблението и имат важна роля за постигане на благоприятна цена на синьото гориво.

"Булгаргаз" е осигурил за месец декември количества втечнен природен газ по сключени договори с търговци, след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс за месеца е включено и количество от добив от ПГХ "Чирен".

"Договорени са газовите доставки за целия зимен сезон и ако няма значително повишение на търсенето в региона цената може да остане около сегашните нива, което би осигурило ценова стабилност за българските потребители", пишат от КЕВР.

