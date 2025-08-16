С човек по-малко Астън Вила се добра до нулево равенство срещу Нюкасъл

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

Червеният картон на Езри Конса не попречи на бирмингамци да стигнат до точката.

Снимка: БТА
Двубоят между Нюкасъл и Астън Вила от първия кръг във Висшата лига завърши при нулево равенство.

През първото полувреме на стадион "Вила Парк" в Бирмингам и двата точни удара бяха на сметката на "джордитата". Марко Бизот изби изстрели на лятното попълнение Антони Еланга и Антъни Гордън, за да запази мрежата си суха.

След почивката дойде и първият точен изстрел на сметката на "вилъните". Бубакар Камара стреля с глава, но Ник Попе отрази неговия шут.

В 66-ата минута домакините останаха с човек по-малко на терена. Езри Конса бе изгонен с директен червен картон, след като фаулира Антъни Гордън, който пробиваше сам срещу вратаря. Това е третият му червен картон с екипа на "виолетовите".

Въпреки численото си предимство възпитаниците на Еди Хау не стигнаха до гол.

Двата отбора заемат второто и третото място в класирането с по точка.

