С човек по-малко Пафос дебютира в Шампионска лига с нулево равенство срещу Олимпиакос

Срещата между Олимпиакос и Пафос от първия кръг на груповата фаза в Шампионска лига завърши при нулево равенство. Отборът от Кипър си заслужи точка, макар да игра с човек по-малко след 23-ата миунта.

Единственият точен удар през първото полувреме на стадион "Георгиос Караискакис" в Пирея бе на сметката на гостите, но Александрос Паскалакис се справи с него.

През първата част футболистите на Хуан Карседо останаха с човек по-малко на терена. Бруно получи два жълти картона в рамките на 11 минути и бе изгонен. Полузащитникът получи червен картон след опасно влизане срещу Лоренцо Пирола.

След почивката резервата на домакините Мехди Тареми получи директен червен картон за шпагат в краката на Жажа, но след намесата на ВАР Ищван Ковач промени решението си и му даде само жълт картон.

След паузата всички три точни удара бяха на сметката на гърците. Неофитос Михаил отрази изстрелите към вратата си, включително и удар с глава на Патайотис Рецос, за да се поздрави със суха мрежа.