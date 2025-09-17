БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2...
Чете се за: 01:47 мин.
Пускат 24-часова винетка
Чете се за: 03:05 мин.
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 04:27 мин.
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо...
Чете се за: 01:32 мин.

С човек по-малко Пафос дебютира в Шампионска лига с нулево равенство срещу Олимпиакос

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Отборът от Кипър игра с десетима души след 23-ата минута.

Олимпиакос Пафос
Снимка: БТА
Срещата между Олимпиакос и Пафос от първия кръг на груповата фаза в Шампионска лига завърши при нулево равенство. Отборът от Кипър си заслужи точка, макар да игра с човек по-малко след 23-ата миунта.

Единственият точен удар през първото полувреме на стадион "Георгиос Караискакис" в Пирея бе на сметката на гостите, но Александрос Паскалакис се справи с него.

През първата част футболистите на Хуан Карседо останаха с човек по-малко на терена. Бруно получи два жълти картона в рамките на 11 минути и бе изгонен. Полузащитникът получи червен картон след опасно влизане срещу Лоренцо Пирола.

След почивката резервата на домакините Мехди Тареми получи директен червен картон за шпагат в краката на Жажа, но след намесата на ВАР Ищван Ковач промени решението си и му даде само жълт картон.

След паузата всички три точни удара бяха на сметката на гърците. Неофитос Михаил отрази изстрелите към вратата си, включително и удар с глава на Патайотис Рецос, за да се поздрави със суха мрежа.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 # Олимпиакос #Пафос

