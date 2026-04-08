начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

С полет на самолет "Спартан" е бил транспортиран черен дроб след донорска ситуация в Габрово

С полет на самолет "Спартан" е бил транспортиран черен дроб след донорска ситуация в Габрово
С полет на самолет "Спартан" е бил транспортиран черен дроб след донорска ситуация в Габрово, съобщиха от министерството на отбраната. От ведомството допълват, че полетът е бил извършен поради създадена донорска ситуация в МБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново.

Военнотранспортният самолет е излетял в 6.32 ч. сутринта на 7 април за летище Горна Оряховица, където е кацнал в 7.06 ч. Той се е приземил обратно на летище „Васил Левски“ – София в 11.43 ч. същия ден.

От Изпълнителна агенция "Медицински надзор" допълват, че на 06 април 2026 г. в МБАЛ „Тота Венкова“ – Габрово е идентифициран потенциален донор на 74-годишна възраст, който е транспортиран до МОБАЛ „д-р Стефан Черкезов“ – Велико Търново с цел извършване на доказване на мозъчната смърт и последващо кондициониране, осъществени от регионалния координатор д-р Сибила Маринова и нейния екип.

Бил е експлантиран черния дроб.

Във Военномедицинска академия – София е била извършена чернодробната трансплантация, благодарение на която 34-годишен пациент получи шанс за нов живот и бъдеще.

Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ изразяват своята дълбока признателност към близките на донора за проявената човечност и сила да дарят живот в момент на болка и скръб, превръщайки личната загуба в надежда за друг човек, както и искрена благодарност към всички медицински специалисти, авиационния екипаж и всички участници в процеса.

#самолет Спартан #черен дроб #полет #донорска ситуация

