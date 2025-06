Световната №1 Арина Сабаленка е първата полуфиналистка на "Ролан Гарос". Беларускинята взе реванш за загубата си на турнира WTA 1000 в Рим от олимпийската шампионка Цинуен Джън след 7:6(3), 6:3 за час и 57 минути.

Това е второ класиране за финалното каре във френската столица за Сабаленка след 2023 г, а за място във финала тя ще спори с победителката от мача между Елина Свитолина (Украйна) и четирикратната шампионка на турнира от Големия шлем на червено Ига Швьонтек (Полша).

Китайката стартира по-уверено днешната среща и проби още второто подаване на съперничката. При 4:3 в нейна полза обаче сервиса започна да не влиза, от което се възползва световната №1 да върне пробива. Оттам нататък Сабаленка контролираше събитията и първа стигна до сетбол при 6:5 и 40:30, който беше спасен по невероятен начин от Джън с минаващ удар.

That's how you save a set point!#RolandGarros pic.twitter.com/pMRWvoQbgr