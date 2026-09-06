Сабаленка продължава защитата на титлата си на US Open

Водачката в схемата Арина Сабаленка (Беларус) продължава защитата на титлата си на Откритото първенство на САЩ по тенис. Шампионката от 2024 и 2025 година се класира за четвъртфиналите след бърза победа в два сета над представителката на домакините Тейлър Таунзенд – 6:4, 6:3 за 76 минути на корта.

В първия сет и двете тенисистки изпитваха сериозни затруднения на собствен сервис, а публиката на стадион „Артър Аш“ стана свидетел на общо седем пробива. Четири от тях бяха дело на Сабаленка, която получи възможност да сервира за спечелването на сета и се възползва от нея.

Таунзенд поведе с 3:1 след ранен пробив във втория сет, но представителката на Беларус отговори с три брейка в серия от пет поредни спечелени гейма. Така Сабаленка не позволи на американката да стигне до изравняване.

С успеха Арина Сабаленка записа 17-а поредна победа в Ню Йорк и за шеста поредна година достигна до четвъртфиналите на турнира от Големия шлем в САЩ.

Следващата съперничка на световната номер 1 ще бъде победителката от двубоя между 11-ата поставена Марта Костюк (Украйна) и шестата в схемата Линда Носкова (Чехия).