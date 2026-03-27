НА ЖИВО: Коментарно студио преди България - Соломонови...
Земеделският министър: Стотици тонове месо с неустановен...
Сабаленка взе реванш в съперничеството с Рибакина и ще спори за титлата в Маями срещу Коко Гоф

Лидерката в световната ранглиста демонстрира класа и стигна до нов финал в сериите WTA 1000

Арина Сабаленка се класира за финала на тенис турнира от категория WTA 1000 в Маями, след като победи Елена Рибакина с 6:4, 6:3 и взе реванш за поражението си на финала на Откритото първенство на Австралия по-рано през годината.

Беларускинята, която защитава титлата си, показа солидна игра и се възползва от серия от непредизвикани грешки на съперничката си в първия сет. Във втората част Сабаленка наложи още по-сериозно превъзходство, повеждайки с 4:0, което на практика реши изхода на срещата.

„Наистина се наслаждавам на нашето съперничество, тя е невероятна тенисистка. Мисля, че направих всичко както трябва и я притиснах максимално“, заяви Сабаленка след успеха.

В спор за трофея тя ще се изправи срещу Коко Гоф, която в другия полуфинал не остави шансове на Каролина Мухова след категорично 6:1, 6:1.

Американката, четвърта в световната ранглиста, започна колебливо и допусна пробив още в първия гейм, но след това доминираше напълно на корта и записа шеста победа от шест мача срещу чехкинята.

Финалът в Маями противопоставя две от най-силните тенисистки в момента. Сабаленка и Гоф имат по шест победи в досегашните си 12 срещи, като американката триумфира на финала на "Ролан Гарос“ през миналия сезон, а беларускинята спечели последния им двубой на финалите на WTA.

