БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са...
Чете се за: 03:40 мин.
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Съдът на ЕС удари формулата за сметки за парното у нас: непрозрачна и неточна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
Деца
Запази
съдът формулата дялово разпределение парното пренапише точна прозрачна
Слушай новината

Съдът на Европейския съюз (СЕС) излезе с решение, което засяга почти всички, които плащат парно в блок. Според съда математическата формула, по която у нас се изчислява т.нар. дялово разпределение, не е прозрачна и не позволява точно да се определи индивидуалното потребление. С други думи, хората плащат, но нямат ясна представа защо точно толкова.

Според СЕС не е проблем всеки в блока да участва в разходите за топлината, отдаденa от тръбите и инсталациите, пропорционално на обема на жилището. Това е допустимо при етажна собственост. Но формулата, по която се изчислява индивидуалната част от сметката, трябва да гарантира прозрачност и точност, за да може потребителят да знае какво плаща и при нужда да регулира личното си потребление.

Съдът подчертава, че в европейската директива за енергийна ефективност няма конкретни изисквания към формулите, но има изисквания цените и разпределението на разходите да са разбираеми и проверими. Ако човек не може да види ясно по какви параметри му е начислена сметката, това противоречи на принципите за прозрачност.

Сагата около тази формула продължава от години. Върховният административен съд нееднократно я е отменял, обявявал я е за нищожна, след което е приемана отново почти в същия вид. През май беше предложена поредна промяна със задна дата, но действието й беше спряно, докато съдът провери нейната законосъобразност.

Правилата за така наречената сградна инсталация вече са били разглеждани в Люксембург. През 2019 г. СЕС реши, че е допустимо всички в блока да плащат за общата инсталация, дори когато някой не използва активно парно в дома си. Това обаче не променя изискването методиката за разпределение да е ясна и точна.

За първи път СЕС се спира именно върху формулата за дялово разпределение. Според решението крайният клиент трябва да може ясно да разбере размера на начислените разходи и да има възможност да променя потреблението си. Изискването за прозрачност важи и за самата математическа формула, посочена в методиката.

Решението на СЕС е задължително за всички институции в България. Това означава, че формулата в настоящия й вид вероятно ще трябва да бъде отменена и преработена, за да стане разбираема, справедлива и съобразена с европейските изисквания за енергийна ефективност.

Последвайте ни

ТОП 24

Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
1
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и Вакарел - кога магистралата ще има здрав алтернативен път
2
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и...
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
3
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
4
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента Наталия Киселова даде почивка
5
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента Наталия...
Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край Пловдив (СНИМКИ)
6
Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
2
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
3
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
4
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
6
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...

Още от: У нас

Новините 24.10.2025 г.
Новините 24.10.2025 г.
Елин Пелин забранява Хелоуин в училища и детски градини: „Празнуваме светлината, не сенките“ Елин Пелин забранява Хелоуин в училища и детски градини: „Празнуваме светлината, не сенките“
Чете се за: 01:15 мин.
Директни полети от София до Ню Йорк и Чикаго през 2026 г. Директни полети от София до Ню Йорк и Чикаго през 2026 г.
Чете се за: 01:57 мин.
Връщаме часовника: идва зимното часово време и бонус час сън Връщаме часовника: идва зимното часово време и бонус час сън
Чете се за: 00:42 мин.
Ученици от страната откриват Фестивала на книгата и традициите в Челопек Ученици от страната откриват Фестивала на книгата и традициите в Челопек
Чете се за: 01:20 мин.
Започна кандидатстването за третото издание на „Младежки конкурс за нова песен“ Започна кандидатстването за третото издание на „Младежки конкурс за нова песен“
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Ясен план: Правителството с мерки след санкциите срещу "Лукойл"
Ясен план: Правителството с мерки след санкциите срещу...
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Точният момент за американските санкции: Кой какви алтернативи ще търси? Точният момент за американските санкции: Кой какви алтернативи ще търси?
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Сблъсък в парламента заради „Лукойл“: Опозицията вижда обслужване на олигархични интереси Сблъсък в парламента заради „Лукойл“: Опозицията вижда обслужване на олигархични интереси
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Собственици на имоти в “Елените” ще обжалват акта за...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Съдът на ЕС: Формулата за дялово разпределение на парното трябва да...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Цената на водата - ще отпадне ли такса "водомер"?
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Прокуратурата в Турция повдигна нови обвинения срещу Екрем Имамоглу
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ