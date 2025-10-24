Съдът на ЕС удари формулата за сметки за парното у нас: непрозрачна и неточна

Съдът на Европейския съюз (СЕС) излезе с решение, което засяга почти всички, които плащат парно в блок. Според съда математическата формула, по която у нас се изчислява т.нар. дялово разпределение, не е прозрачна и не позволява точно да се определи индивидуалното потребление. С други думи, хората плащат, но нямат ясна представа защо точно толкова.

Според СЕС не е проблем всеки в блока да участва в разходите за топлината, отдаденa от тръбите и инсталациите, пропорционално на обема на жилището. Това е допустимо при етажна собственост. Но формулата, по която се изчислява индивидуалната част от сметката, трябва да гарантира прозрачност и точност, за да може потребителят да знае какво плаща и при нужда да регулира личното си потребление.

Съдът подчертава, че в европейската директива за енергийна ефективност няма конкретни изисквания към формулите, но има изисквания цените и разпределението на разходите да са разбираеми и проверими. Ако човек не може да види ясно по какви параметри му е начислена сметката, това противоречи на принципите за прозрачност.

Сагата около тази формула продължава от години. Върховният административен съд нееднократно я е отменял, обявявал я е за нищожна, след което е приемана отново почти в същия вид. През май беше предложена поредна промяна със задна дата, но действието й беше спряно, докато съдът провери нейната законосъобразност.

Правилата за така наречената сградна инсталация вече са били разглеждани в Люксембург. През 2019 г. СЕС реши, че е допустимо всички в блока да плащат за общата инсталация, дори когато някой не използва активно парно в дома си. Това обаче не променя изискването методиката за разпределение да е ясна и точна.

За първи път СЕС се спира именно върху формулата за дялово разпределение. Според решението крайният клиент трябва да може ясно да разбере размера на начислените разходи и да има възможност да променя потреблението си. Изискването за прозрачност важи и за самата математическа формула, посочена в методиката.

Решението на СЕС е задължително за всички институции в България. Това означава, че формулата в настоящия й вид вероятно ще трябва да бъде отменена и преработена, за да стане разбираема, справедлива и съобразена с европейските изисквания за енергийна ефективност.