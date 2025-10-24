БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът прекрати съдебното производство и върна делото на прокуратурата срещу двама полицаи, обвинени в убийство

от БНТ , Репортер: Иван Янев
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Убийството е извършено при изпълнение на служебните им задължения по особено мъчителен начин и с особена жестокост

Окръжен съд Стара Загора прекрати съдебното производство и върна делото на прокуратурата срещу двамата полицейски служители от Казанлък – Борис Тодоров и Димитър Иванов, обвинени в умишлено убийство.

Съдебният състав счете, че са допуснати съществени процесуални нарушения и те трябва да бъдат отстранени.

Двамата полицаи са обвинени в убийство, извършено при изпълнение на служебните им задължения по особено мъчителен начин и с особена жестокост.

Случаят касае смъртта на 47-годишния Даниел Кискинов от Казанлък, който починал на 26 февруари, след като бил бит и задържан от полицаи. По делото като частен обвинител беше конституиран братът на убития Кискинов.

На влизане в съдебната зала обвиняемите Борис Тодоров и Димитър Иванов запазиха мълчание. По време на заседанието защитата на Борис Тодоров поиска отвод на съдебния състав, като посочи, че съдията-докладчик е участвал в разпитите на двамата обвиняеми в досъдебната фаза.

Защитата на Димитър Иванов от своя страна поиска отвод на адвокатите на Тодоров с мотива, че те са консултирали обвиняемите в досъдебното производство, което поражда съмнение за конфликт на интереси.

Съдът остави без уважение и двете искания.

Освен това не уважи молбата на защитата полицаите да бъдат пуснати под домашен арест и постанови те да останат в ареста.

