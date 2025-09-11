Съдът в Бразилия осъди бивш президент за заговор за преврат



Какво става с Болсонаро?

Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро беше признат за виновен в заговор за преврат. С други думи – опитал се е да остане на власт след като губи изборите през 2022 г., вместо да се оттегли. Ако присъдата влезе в сила, той може да получи до 40 години затвор – и ще стане първият бразилски президент, осъден за посегателство срещу демокрацията.

Защо това е голяма работа?

Болсонаро има милиони фенове, които вярват, че е жертва на несправедливост. Това може да доведе до протести и напрежение.

Част от поддръжниците му са доста крайни и има риск от радикални действия – нещо като случилото се в САЩ с Тръмп и щурма на Капитолия.

Бразилската десница остава без силен лидер и може да се раздели на по-малки групи или да търси нова харизматична фигура.

Някои хора ще обвиняват съда, че е „на страната на сегашния президент“, което може да подкопае доверието в институциите.



Обобщено: съдът казва „никой не е над закона“, но за обществото това може да означава повече разделения и нови конфликти.





