БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Четири дни на свещи и фенери: 26 села в Трънско са без...
Чете се за: 02:22 мин.
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба"...
Чете се за: 00:42 мин.
Активираха системата BG-ALERT в Елените
Чете се за: 01:00 мин.
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не...
Чете се за: 05:52 мин.
Оранжев код за опасно време днес, червен - за...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Съдия беше убит по време на съдебно заседание в Тирана

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Запази

Полицията е успяла да залови извършителя и да изземе оръжието му

съдия беше убит време съдебно заседание тирана
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Албанският съдия Астрит Калая е бил прострелян днес в сградата на Апелативния съд в Тирана. Според съобщения в медиите, Калая е загубил живота си в резултат на стрелба с огнестрелно оръжие по време на съдебно заседание. Междувременно други две лица са ранени и са откарани в болница.

Обстоятелствата около инцидента все още са неизвестни. Полицията е успяла да залови извършителя и да изземе оръжието му.

Албанският президент Байрам Бегай осъди днешното трагично събитие в сградата на Апелативния съд в Тирана, където съдията Астрит Калая беше застрелян, а други две лица бяха ранени, съобщава АТА.

"Аз съм дълбоко шокиран и силно осъждам недопустимия акт на убийството на съдия Астрит Калая, докато е изпълнявал задълженията си", посочи в прессъобщение държавният глава.

"Тази ужасяваща атака срещу уважавания съдия, но също и срещу самото правосъдие като такова, трябва да бъде посрещната от цялото общество с най-дълбоко презрение и несъгласие, защото подобен акт е зловещо убийство на самата система, на която се базира социалният мир и съвместно съществуване", изтъкна още Бегай.

Той изрази "пълната солидарност на албанците с безграничната болка от тази загуба".

Премиерът Еди Рама също реагира на убийството на магистрата. Той поднесе съболезнования на близките на убития съдия и призова за възможно "най-крайния законен отговор" срещу извършителя.

Той добави, че инцидентът изисква дълбок размисъл за системата за вътрешна сигурност на съдилищата и отбеляза, че сигурността в съдебните институции "не може да остане въпрос на избор между частни полицейски сили в името на съдебната независимост".

Рама също така призова парламента да затегне наказанията за нелегално притежание на оръжие.

"Този трагичен инцидент предизвиква размисъл за снизходителността, проявявана често по отношение на незаконното притежание на оръжие по време на съдебните процеси", отбеляза премиерът.

Роденият в Шкодра Астрит Калая е имал 32-годишна кариера в съдебната система. Започва да работи като магистрат през 1993 г. и работи близо две десетилетия в Апелативния съд в Шкодра, преди да бъде назначен в Апелативния съд в Тирана през януари 2023 г.

През 2019 г. успешно преминава процеса на атестация и през 2022 г. е отново потвърден на длъжността си в Апелативния съд. Калая е бил и член на Избирателната колегия в три последователни мандата.

#Албания #Тирана #смърт на съдия #съдия

Последвайте ни

ТОП 24

Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
1
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в Царево остава в сила
2
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в...
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
3
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
Активираха системата BG-ALERT в Елените
4
Активираха системата BG-ALERT в Елените
Главен комисар Джартов: Нашите екипи са винаги в готовност
5
Главен комисар Джартов: Нашите екипи са винаги в готовност
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не са си свършили работата
6
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не са си...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: Балкани

Лошото време затваря училищата на гръцките острови Родос и Закинтос
Лошото време затваря училищата на гръцките острови Родос и Закинтос
Земетресение е регистрирано в Истанбул Земетресение е регистрирано в Истанбул
Чете се за: 01:10 мин.
Обща стачка в Гърция: Протестът е срещу планиран 13-часов работен ден Обща стачка в Гърция: Протестът е срещу планиран 13-часов работен ден
Чете се за: 02:15 мин.
Предизборна кампания в РСМ: Съседите ни гласуват на 19 октомври Предизборна кампания в РСМ: Съседите ни гласуват на 19 октомври
Чете се за: 02:00 мин.
Патриарх Даниил се срещна с Вселенския патриарх Вартоломей в Солун Патриарх Даниил се срещна с Вселенския патриарх Вартоломей в Солун
Чете се за: 02:02 мин.
Миньори в Босна са в гладна стачка вече пет дни заради забавени заплати Миньори в Босна са в гладна стачка вече пет дни заради забавени заплати
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Внимание! Червен код за опасно време във вторник
Внимание! Червен код за опасно време във вторник
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в курорта След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в курорта
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Четири дни на свещи и фенери: 26 села в Трънско са без ток от четвъртък Четири дни на свещи и фенери: 26 села в Трънско са без ток от четвъртък
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Пореден абсурд на столичното летище: Защо е бил съблечен член на...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна,...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
По-малко от месец на поста: Френският премиер Себастиан Льокорню...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ