БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Правната комисия отхвърли законопроекта за промени в...
Чете се за: 04:12 мин.
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат...
Чете се за: 01:45 мин.
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София,...
Чете се за: 01:57 мин.
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Съдят Яник Аниел за изнасилване

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Бившият плувец се изправя пред съда.

Съдят Яник Аниел за изнасилване
Снимка: БТА
Слушай новината

Френският олимпийски шампион по плуване Яник Аниел ще бъде съден по обвинения в изнасилване и сексуално посегателство, свързани с дъщерята на бившия му треньор, съобщи АП, цитирайки главната прокуратура в Колмар.

Главният прокурор потвърди, че разследващите са разпоредили 33-годишният Аниел да бъде изправен пред съда.

Момичето е било на 13 години по време на предполагаемите действия, според главната прокуратура, която заяви, че Аниел има 10 дни да обжалва пред най-висшата инстанция на Франция, Касационния съд.

Яник Аниел спечели два златни медала на Олимпийските игри в Лондон през 2012 г. - на 200 метра свободен стил и в щафетата 4 х 100 метра свободен стил - и се отказа от плуването през 2016 г.

Той беше арестуван за първи път през декември 2021 г. и по това време призна за връзка с непълнолетно момиче, но отрече принуда.

#Яник Аниел

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
2
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама са ранени
3
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама...
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
4
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
САЩ и Великобритания изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
5
САЩ и Великобритания изтеглят персонала си от ключови военни бази в...
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
6
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
4
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Други спортове

Щафета на България се класира на 12-о място на Световната купа по биатлон в Руполдинг
Щафета на България се класира на 12-о място на Световната купа по биатлон в Руполдинг
Матияс Екстрьом изведе Форд до пълен подиум в 11-ия етап на Рали Дакар Матияс Екстрьом изведе Форд до пълен подиум в 11-ия етап на Рали Дакар
Чете се за: 02:02 мин.
Норвежки треньори по ски скокове бяха наказани преди Зимните олимпийски игри Норвежки треньори по ски скокове бяха наказани преди Зимните олимпийски игри
Чете се за: 02:05 мин.
Кейти Ледецки постигна второто най-бързо време в историята на 1500 м свободен стил Кейти Ледецки постигна второто най-бързо време в историята на 1500 м свободен стил
Чете се за: 02:00 мин.
Спортни новини 15.01.14 г., 12:25 ч. Спортни новини 15.01.14 г., 12:25 ч.
БНТ 3 ще излъчи в събота спускането за Световната купа във Венген БНТ 3 ще излъчи в събота спускането за Световната купа във Венген
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Правната комисия отхвърли законопроекта за промени в Изборния кодекс
Правната комисия отхвърли законопроекта за промени в Изборния кодекс
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари
Чете се за: 01:45 мин.
Икономика
Третия мандат ще получи "Алианс за права и свободи" (ОБЗОР) Третия мандат ще получи "Алианс за права и свободи" (ОБЗОР)
Чете се за: 06:40 мин.
У нас
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
След пет поредни аварии водоподаването в Асеновград вече е...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Европейски съюзници изпращат военни в Гренландия
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
7 години затвор за шофьора, който уби 23-годишния Йордан пиян и се...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ