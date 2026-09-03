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Сакраменто Кингс не планира нов договор за Домантас Сабонис

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Спорт
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Клубът подготвя сериозна промяна на проекта си, а литовският център не влиза в дългосрочните планове на ръководството

Сакраменто Кингс не планира нов договор за Домантас Сабонис
Снимка: БГНЕС
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Сакраменто Кингс няма намерение да удължава договора на Домантас Сабонис, твърди ESPN. Ръководството на клуба от НБА планира сериозно преструктуриране на своя проект, като литовският национал не попада в дългосрочните му планове.

Настоящият контракт на 30-годишния център е валиден до лятото на 2028 година. През всеки от следващите два сезона Сабонис ще получава възнаграждение от над 40 милиона долара.

Литовецът е част от Сакраменто вече повече от четири сезона. Той пристигна в Кингс по време на кампанията 2021/22 и постепенно се утвърди като една от основните фигури в състава.

През последния сезон обаче Сабонис регистрира спад в резултатността си. Центърът завърши кампанията със средно 15,8 точки на мач, което е най-ниското му постижение по този показател от сезон 2018/19.

Въпреки че договорът му има още две години, решението на Сакраменто да не работи за неговото удължаване поставя въпросителни около по-дългосрочното бъдеще на литовеца в Калифорния.

Предстоящите промени в Кингс са част от намерението на ръководството да изгради нов облик на отбора, като на този етап Сабонис не е сред играчите, около които клубът възнамерява да гради проекта си в перспектива.



#Домантас Сабонис #Сакраменто Кингс

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