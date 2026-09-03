Сакраменто Кингс не планира нов договор за Домантас Сабонис

Клубът подготвя сериозна промяна на проекта си, а литовският център не влиза в дългосрочните планове на ръководството
Сакраменто Кингс няма намерение да удължава договора на Домантас Сабонис, твърди ESPN. Ръководството на клуба от НБА планира сериозно преструктуриране на своя проект, като литовският национал не попада в дългосрочните му планове.
Настоящият контракт на 30-годишния център е валиден до лятото на 2028 година. През всеки от следващите два сезона Сабонис ще получава възнаграждение от над 40 милиона долара.
Литовецът е част от Сакраменто вече повече от четири сезона. Той пристигна в Кингс по време на кампанията 2021/22 и постепенно се утвърди като една от основните фигури в състава.
През последния сезон обаче Сабонис регистрира спад в резултатността си. Центърът завърши кампанията със средно 15,8 точки на мач, което е най-ниското му постижение по този показател от сезон 2018/19.
Въпреки че договорът му има още две години, решението на Сакраменто да не работи за неговото удължаване поставя въпросителни около по-дългосрочното бъдеще на литовеца в Калифорния.
Предстоящите промени в Кингс са част от намерението на ръководството да изгради нов облик на отбора, като на този етап Сабонис не е сред играчите, около които клубът възнамерява да гради проекта си в перспектива.