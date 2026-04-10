Сами Паяри поведе в Рали Хърватия след първия ден

bnt avatar logo
Чете се за: 02:05 мин.
Двама от фаворитите отпаднаха.

Финландецът Сами Паяри с Тойота оглави класирането в Рали „Хърватия“ след първия състезателен ден, белязан от отпадането на двама от основните претенденти за титлата – Елфин Еванс и Оливер Солберг.

Еванс започна силно и спечели първите два етапа, но допусна сериозна грешка в третия, където напусна трасето заради твърде висока скорост в десен завой. Солберг пък приключи участието си още в началото на деня – само пет километра след старта, след като се удари в преграда и остана блокиран в канавка. Шведът беше дал заявка за силно представяне, след като беше най-бърз в пролога с автомобила си Тойота Ярис.

„Завоят се оказа по-остър, отколкото очаквахме. Влязохме с прекалено висока скорост и за съжаление се озовахме извън трасето“, коментира Еванс. Солберг също обясни инцидента си, признавайки, че е загубил контрол над автомобила след поднасяне.

След развоя на събитията Паяри излезе начело с аванс от 13.7 секунди пред Тиери Нювил с Хюндай. На трета позиция се движи Такамото Кацута, също с Тойота, само на 0.9 секунди зад втория.

Финландецът бе най-бърз в три от етапите – четвърти, пети и осми, докато Нювил спечели три други отсечки и също демонстрира силно темпо. За Паяри това е първо лидерство на подобно ниво, като той все още няма победа в Световния рали шампионат.

Надпреварата продължава в събота с още осем етапа и общо 115 състезателни километра.

ТОП 24

Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
1
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
Мисията "Артемис II" е към своя край: Астронавтите са готови за завръщане на Земята
2
Мисията "Артемис II" е към своя край: Астронавтите са...
Силна градушка превърна пътя край Поморие в капан – пет коли катастрофираха (СНИМКИ)
3
Силна градушка превърна пътя край Поморие в капан – пет коли...
Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
4
Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Израел и Ливан започват преговори в началото на следващата седмица във Вашингтон
5
Израел и Ливан започват преговори в началото на следващата седмица...
Новата система за влизане в ЕС окончателно влиза в сила от днес
6
Новата система за влизане в ЕС окончателно влиза в сила от днес

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
2
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
3
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
4
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
5
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...
Дъжд и сняг за Великден
6
Дъжд и сняг за Великден

Още от: Моторни спортове

Гледайте най-интересните моменти от първия кръг на GT World Challenge по БНТ 3
Гледайте най-интересните моменти от първия кръг на GT World Challenge по БНТ 3
Александра Вътева с успешни тестове на пистата „Спа“ преди старта на новия сезон Александра Вътева с успешни тестове на пистата „Спа“ преди старта на новия сезон
Чете се за: 02:15 мин.
Успешен тест за Самуил Иванов на "Муджело" Успешен тест за Самуил Иванов на "Муджело"
Чете се за: 02:30 мин.
Сена Агиус триумфира в Голямата награда на САЩ в Мото 2 Сена Агиус триумфира в Голямата награда на САЩ в Мото 2
Чете се за: 03:27 мин.
Хорхе Мартин триумфира в хаотичния спринт на MotoGP в Остин Хорхе Мартин триумфира в хаотичния спринт на MotoGP в Остин
Чете се за: 01:35 мин.
Марко Бедзеки спечели Гран при на Бразилия в Moto GP Марко Бедзеки спечели Гран при на Бразилия в Moto GP
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

Градушка в Поморие и ледени късове на главния път за Бургас доведоха до катастрофи
Градушка в Поморие и ледени късове на главния път за Бургас...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
На Разпети петък Иисус тръгва по пътя на болката и е разпънат на кръста На Разпети петък Иисус тръгва по пътя на болката и е разпънат на кръста
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Ормузкият проток се очаква да е централната тема на преговорите между САЩ и Иран в Пакистан Ормузкият проток се очаква да е централната тема на преговорите между САЩ и Иран в Пакистан
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Трима души загинаха при удари в Украйна и Русия преди Великденското примирие Трима души загинаха при удари в Украйна и Русия преди Великденското примирие
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Пътят на болката: Вярващи извървяха Вия Долороса в Йерусалим (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Новата система за влизане в ЕС окончателно влиза в сила от днес
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Наредба въвежда правила за медицинската помощ от разстояние
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Потребителско поведение в Европа се влияе от войната в Близкия изток
Чете се за: 05:07 мин.
По света
