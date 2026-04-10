Сами Паяри поведе в Рали Хърватия след първия ден

Финландецът Сами Паяри с Тойота оглави класирането в Рали „Хърватия“ след първия състезателен ден, белязан от отпадането на двама от основните претенденти за титлата – Елфин Еванс и Оливер Солберг.

Еванс започна силно и спечели първите два етапа, но допусна сериозна грешка в третия, където напусна трасето заради твърде висока скорост в десен завой. Солберг пък приключи участието си още в началото на деня – само пет километра след старта, след като се удари в преграда и остана блокиран в канавка. Шведът беше дал заявка за силно представяне, след като беше най-бърз в пролога с автомобила си Тойота Ярис.

„Завоят се оказа по-остър, отколкото очаквахме. Влязохме с прекалено висока скорост и за съжаление се озовахме извън трасето“, коментира Еванс. Солберг също обясни инцидента си, признавайки, че е загубил контрол над автомобила след поднасяне.

След развоя на събитията Паяри излезе начело с аванс от 13.7 секунди пред Тиери Нювил с Хюндай. На трета позиция се движи Такамото Кацута, също с Тойота, само на 0.9 секунди зад втория.

Финландецът бе най-бърз в три от етапите – четвърти, пети и осми, докато Нювил спечели три други отсечки и също демонстрира силно темпо. За Паяри това е първо лидерство на подобно ниво, като той все още няма победа в Световния рали шампионат.

Надпреварата продължава в събота с още осем етапа и общо 115 състезателни километра.