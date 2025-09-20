Само три отбора ще вземат участие в сезон 2025/26 в НБЛ за жени

Първенството на България по баскетбол при жените за сезон 2025/2026 ще се проведе само с три отбора, а те ще изиграят общо едва шест срещи до 20 декември, стана ясно от публикуваната в официалния сайт на Българската федерация по баскетбол програма. Шампионатът ще започне в началото на ноември, а до тогава и трите състава вече ще са стартирали изявите си в международните турнири.

Водещите и през миналия сезон отбори - шампионът Монтана 2003, Берое и Рилски спортист ще сложат начало на битката в българското първенство за титлата на 1 ноември, когато Монтана 2003 ще приеме Рилски спортист в първия кръг.

На 22 ноември Рилски спортист ще бъде домакин на Берое, а седем дни по-късно, 29 ноември, старозагорки посрещат Монтана 2003.

Следват домакинство на Рилски спортист на Монтана 2003 на 6 декември, двубой между Берое и Рилски спортист в Стара Загора на 13 декември и среща между шампионките и Берое в зала "Младост" в Монтана на 20 декември.

В същото време Монтана 2003 и Рилски спортист избраха да участват в международната Адриатическа лига, а Берое ще играе в груповата фаза на турнира Еврокъп.

Монтана 2003 започва сезона с домакинство на босненския Орлови на 8 октомври, а след това за състава предстоят още две домакинства в Монтана - срещу словенския Цинкарна на 11 октомври и срещу черногорския Будучност на 22 октомври. На 29 октомври ще се проведе българското дерби между Рилски спортист и Монтана 2003, което е насрочено за "Арена СамЕлион" в Самоков.

След това за Монтана 2003 идва домакинство срещу сръбския Партизан 1953 на 26 ноември, а първото международно гостуване за българския отбор ще се състои на 3 декември срещу Студио Загреб в Хърватия.

Рилски спортист ще стартира изявите си в Адриатическата лига с домакинство на Цинкарна на 9 октомври в Самоков, а по-късно ще гостува на Будучност в Черна гора на 15 октомври. Следва дербито с Монтана 2003, а на 5 ноември Рилски спортист ще играе срещу Партизан 1953 в сръбската столица Белград.

Вицешампионът на България Берое ще се конкурира в група L на втория по сила европейски клубен турнир - Еврокъп с френския Вилньов д'Аск, швейцарския Елфик Фрибур и полския Шленза Вроцлав.

Берое ще започне с гостуване в Полша на 9 октомври, а след това ще приеме в Стара Загора Елфик Фрибур на 16 октомври. На 23 октомври за старозагорки предстои и домакинство на тима на Вилньов д'Аск, а по-късно същия месец (30 октомври) Берое посреща Шленза Вроцлав.