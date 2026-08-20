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Самуеле Папи води италианските звезди в бенефиса на Салпаров

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Спорт
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Папи бе част от легендарния тим на Хулио Веласко, който стигна до титлите на световното първенство през 1994 и 1998.

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Една от най-емблематичните фигури в световния волейбол през 90-те - Самуеле Папи, ще предвожда италианските звезди в бенефиса на Теодор Салпаров "Една кариера - една легенда", който ще се състои на 5 септември. Папи бе част от легендарния тим на Хулио Веласко, който стигна до титлите на световното първенство през 1994 и 1998. Носител на два сребърни (1996) и два бронзови (2000, 2012) медала от Олимпийски игри и трикратен европейски шампион (1995, 1999 и 2003). Папи е един от състезателите в италианския елит с най-дълга кариера, след като се отказа на 44-годишна възраст. През 2004 след Игрите в Атина той бе удостоен и с Офицерския орден за заслуги към италианската република - най-високото държавно звание в страната.

Разпределителския пост в тима на звездите ще бъде поверен на бившия национал на "скуадра адзура" Микеле Баранович. Шампион на Италия с Лубе през 2014 и бронзов медалист с Италия в Световната лига през 2014, плеймейкърът беше за кратко съотборник на Салпаров в Хебър преди разпадането на отбора през 2023. В отбора на звездите се включва и друго познато име от златните години на тима от Пазарджик - Якопо Масари.

Специални гости на събитието заедно с Христо Стоичков ще бъдат други две големи имена от историята на българския футбол - Стилиян Петров и Мартин Петров.

В обращение вече са и ВИП-билетите за събитието, приходите от които ще бъдат дарени на благотворителната фондация "Слънчеви деца", която има за цел построяването на дом за деца със специални потребности.

#Самуеле Папи #бенефис на Теодор Салпаров

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