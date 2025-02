Сан Антонио без Грег Попович до края на сезона в НБА

Сан Антонио Спърс ще продължи да бъде без своя старши треньор в близко бъдеще. На пейката на „шпорите“ няма да се завърне Грег Попович, съобщава Шамс Чарания от ESPN. Според авторитетния журналист американецът ще пропусне и остатъка от сезона в НБА, тъй като продължава да се възстановява от лек инсулт, който претърпя в средата на ноември. Освен това бъдещето на наставника начело на тексасци изглежда доста неясно.

