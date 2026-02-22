БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Сан Антонио подчини Сакраменто след нов рецитал на Виктор Уембаняма

от БНТ
Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
Френският гигант отново откадна шоуто за Спърс в НБА.

Сан Антонио подчини Сакраменто след нов рецитал на Виктор Уембаняма
Грейсън Алън вкара 27 точки при завръщането си след отсъствие от четири мача при успеха на Финикс срещу Орландо със 113:110 след продължение в мач от НБА. Победната тройка в края вкара Джейлън Грийн, а тимът преодоля контузията на Дайлън Бруукс. Килин Гилеспи добави 19 точки за Сънс. Дезмънд Бейн завърши с 34 точки за Орландо, Паоло Банчеро вкара 26, а Картър - 15.

Джейлън Брънсън вкара победния кош да Ню Йорк Никс 29,5 секунди преди края срещу Фюстън със 108:106, като тимът навакса изоставане от 18 точки.

Джордан Пуул отбеляза 23 точки, като в тима му седем души записаха двуцифрен брой точки при успеха на Ню Орлиънс срещу Филаделфия със 126:111. Зион Уилямсън добави 21, осем асестенции, шест борби и три откраднати топки. Садик Бей вкара 20, ДеАндре Джордан помогна с 15 точки. Тайръз Макси поведе Сиксърс с 27 точки, седем асистенции и пет откраднати топки, но успя при само 9 от 23 опита за стрелба от полето. Кели Оубър Джуниър добави 25 точки за Филаделфия, който загуби осем от последните си девет срещи без Жоел Ембийд.

Андрю Уигинс завърши с 28 точки, а Норман Пауъл - с 25 за домакините Маями, които победиха Мемфис със 136:120. Тимът вече има баланс 17:11 у дома. Бам Адебайо имаше сравнително по-скромен принос с 13 точки, което е с пет по-малко от средното му за сезона. Мемфис бе воден от Джи Джи Джаксън с 28 точки от пейката, Джейлън Уелс се отчете с 25.

Джейлън Дурън направи 26 точки и спечели 13 борби, а Кейд Кънингам и Тобиас Харис вкараха по 18 за победата на гостуващия Детройт над Чикаго със 126:110. Чикаго вече влезе в най-лошата си серия от осем поредни поражения. Дънкан Робинсън със 17 и Пол Рийд с 15 също блестяха за Пистънс. Джош Гиди от Чикаго завърши с 27 точки, Матас Бузелис, Исак Окоро и Джейлън Смит отбеляза по 15 за "биковете".

Виктор Уембаняма се отличи с 28 точки, 15 борби, шест асистенции и четири чадъра и беше лидер за Сан Антонио при успеха срещу Сакраменто със 139:122. Стефон Касъл, Келдън Джонсън и Де'Арон Фокс добавиха по 18 точки за Спърс, Харисън Барнс реализира 14, а Дайлън Харпър - 12. Кийгън Мъри и ДеМар ДеРоузън вкараха по 20 за Сакраменто, който загуби 16 пореден мач, което е анти-рекорд за клуба. Малик Монк завърши с 19, а Максим Рейно с 16 точки и 12 борби.

