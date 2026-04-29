Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата...
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове,...
За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май
ЗАПАЗЕНИ

Сан Антонио затвори серията с Портланд и продължава напред в плейофите на НБА

Ню Йорк и Бостън са на крачка от следващия кръг, Филаделфия остава в играта след силен мач на Ембийд

Сан Антонио Спърс се класира за втория кръг на плейофите в Западната конференция на НБА, след като победи Портланд Трейл Блейзърс със 114:95 и спечели серията с 4:1 успеха. "Шпорите“ наложиха контрол още от първата част и на практика решиха мача до почивката, когато водеха с убедителното 65:45.

Домакините демонстрираха колективна сила, като цялата стартова петица завърши с двуцифрен точков актив. Най-резултатен бе Де'Арън Фокс с 21 точки и 9 асистенции, Джулиан Шампени добави 19 точки с пет тройки, а Виктор Уембаняма се отличи с дабъл-дабъл - 17 точки и 14 борби. Дилан Харпър и Стефон Касъл също имаха ключов принос съответно със 17 и 15 точки.

За Портланд Дени Авдия реализира 22 точки, но липсата на достатъчна подкрепа се оказа решаваща. Джерами Грант добави едва 12 точки, а тимът не успя да се върне в мача след слабата първа половина.

В следващия кръг Сан Антонио ще срещне победителя от серията между Денвър Нъгетс и Минесота Тимбъруулвс, където "вълците“ водят с 3:2 победи.

В другите двубои от вечерта Ню Йорк Никс разгроми Атланта Хоукс със 126:97 и поведе с 3:2 в серията. Джейлън Брънсън бе над всички с 39 точки и 8 асистенции, а Оу Джи Ануноби и Карл-Антъни Таунс записаха дабъл-дабъли.

Филаделфия 76ърс пък намали изоставането си срещу Бостън Селтикс след успех със 113:97 като гост. Джоел Ембийд блесна с 33 точки и 8 асистенции във втория си мач след операция, а Тайрийз Макси добави 25 точки и 10 борби. За Бостън най-резултатен бе Джейсън Тейтъм с 24 точки и 16 борби.

Сериите на Изток остават отворени, докато на Запад Сан Антонио вече чака следващия си съперник.

