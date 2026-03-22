съндърланд изнеанда нюкасъл

Нюкасъл загуби с 1:2 от Съндърланд у дома в регионалното дерби от 31-ия кръг на Висшата лига.

Крилото на Нюкасъл Антъни Гордън откри резултата в 10-ата минута, но черните котки" осъществиха обрат през втората част. Гостите изравниха благодарение на гол на Шемсдин Талби в 57-ата минута, а Брайън Броби подпечата победата за Съндърланд с попадение в 90-ата минута.

Нюкасъл има 42 точки и заема 12-то място в класирането на Висшата лига. Съндърланд събра 43 точки и се изкачи на 11-то място в класирането.