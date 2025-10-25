БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За пътя на промяната, страховете, научените уроци и...
Чете се за: 03:55 мин.
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
Чете се за: 00:30 мин.

С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време

Съндерланд спечели гостуването си на Челси с гол в добавеното време

Милен Костов
Всичко от автора
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
В другия мач, игран по същото време, Нюкасъл победи Фулъм с 2:1 с попадение в 90-ата минута.

Съндерланд спечели гостуването си на Челси с гол в добавеното време
Съндерланд победи Челси с 2:1 в мач от 9-ия кръг на Висшата лига. Победният гол за "черните котки" дойде в 93-ата минута.

"Сините" откриха резултата на стадион "Стамфорд Бридж" в Лондон още в 4-ата минута. Алехандро Гарначо проби в наказателното поле и от малък ъгъл стреля между краката на Робин Руфс.

Гостите възобновиха равенството в 22-ата минута. Дълго странично хвърляне от Норди Мукиеле предизвика разбъркване в наказателното поле на домакините. Уилсон Исидор бе най-съобразителен и изравни от непосредствена близост.

До почивката възпитаниците на Енцо Мареска можеха да възобновят аванса си, но Робин Руфс се справи с шутове на Алехандро Гарначо и Трево Чалоба.

След паузата столичани се задоволиха с владението на топката, но гостите имаха последната дума в срещата. Шемсдин Талби стреля от движение след подаване по земя на Брайън Броби.

Съндерланд се изкачи до второто място в класирането с актив от 17 точки. Челси заема 7-ата позиция в подреждането с 14 пункта.

В другия мач, игран по същото време, Нюкасъл победи Фулъм с 2:1.

Късметът не бе на страната на "свраките" в началните минути на стадион "Сейнт Джеймсис Парк" в Нюкасъл. Ник Волтемаде стреля в лявата греда, а две минути по-късно удар на Джейкъб Мърфи се отби от десния страничен стълб.

Футболистите на Еди Хау все пак поведоха в 18-ата минута. Джейкъб Мърфи проби в наказателното поле и стреля по диагонал за 1:0.

В края на първото полувреме Джейкъб Мърфи можеше да удвои головата си сметка, след като бе изведен сам срещу вратаря от Ник Волтемаде, но не уцели вратата.

След почивката лондончани възобновиха равенството. Раул Хименес стреля в напречната греда и топката отиде на пътя на Саша Лукич, който се разписа с глава от непосредствена близост.

"Джордитата" стигнаха до трите точки с гол в последната минута от редовното време. Бернд Лено изби удар на резервата Уилям Осула, но Бруно Гимараеш бе точен при добавката.

Нюкасъл се намира на 11-ото място в таблицата с 12 точки, докато Фулъм е 16- и с 8 пункта.

