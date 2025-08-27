Съпругата на Брус Уилис: Мозъкът му вече отказва



Ема Хеминг Уилис, съпруга на актьора Брус Уилис, разкри в интервю за ABC News, че съпругът ѝ, диагностициран с фронтотемпорална деменция преди повече от три години, вече има сериозни проблеми с езика и комуникацията. Тя сподели, че въпреки че Брус остава подвижен и в добро физическо здраве, мозъкът му отказва и езикът му се губи. Семейството е намерило начини за адаптирано общуване с него. Ема призна, че в началото е искала да се грижи сама за него, което е довело до безсънни нощи и социална изолация.





