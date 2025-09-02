Сърбия с четвърта поредна победа на Евробаскет 2025

Отборът на Сърбия се наложи над Чехия с категоричното 82:60 за четвърта поредна победа в група "А" на европейското първенство по баскетбол. Балканският тим дели първото място във временното класиране в групата с Турция, който също е с четири успеха, а заедно с Латвия вече си осигуриха място на осминафиналите в надпреварата.

Чехия допусна четвърто поражение и стана първият състав от група "А", който отпада от турнира.

Баскетболистите на Сърбия водеха през целия двубой, а преднината им достигна 27 точки. Най-резултатен за победата беше Алекса Аврамович с 14 точки, 3 борби и 8 асистенции, докато за Чехия Яромир Бохачик завърши с 12 точки и 3 борби.