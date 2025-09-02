БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 00:42 мин.
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското...
Чете се за: 01:00 мин.
НИМH: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Чете се за: 12:15 мин.
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Чете се за: 01:57 мин.
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

Сърбия с четвърта поредна победа на Евробаскет 2025

Чете се за: 00:52 мин.
Балканците се разправиха с Чехия.

сърбия стартира убедителна победа евробаскет 2025
Отборът на Сърбия се наложи над Чехия с категоричното 82:60 за четвърта поредна победа в група "А" на европейското първенство по баскетбол. Балканският тим дели първото място във временното класиране в групата с Турция, който също е с четири успеха, а заедно с Латвия вече си осигуриха място на осминафиналите в надпреварата.

Чехия допусна четвърто поражение и стана първият състав от група "А", който отпада от турнира.

Баскетболистите на Сърбия водеха през целия двубой, а преднината им достигна 27 точки. Най-резултатен за победата беше Алекса Аврамович с 14 точки, 3 борби и 8 асистенции, докато за Чехия Яромир Бохачик завърши с 12 точки и 3 борби.

#Евробаскет 2025 за мъже

