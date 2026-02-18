Със специална програма кино "Влайкова" и Образцово народно читалище „Антон Страшимиров“ отбелзяват вековен юбилей

Своя 100-годишен юбилей тази година отбелязват кино-театър „Влайкова“ и Образцово народно читалище „Антон Страшимиров“ в столицата. Началото на празненствата беше дадено вчера със специална програма, с участието на изявени творци и артисти.



16 февруари 1926 година Мария Влайкова в своето завещание дарява ембелматичната сграда, в която днес се помещават извeстното столично кино и читалището.

Цветелина Сярово, секретар на ОНЧ "Антон Страшимиров-1926": "Киното започва своя строеж в далечната 1925 година, а на днешния ден 16 февруари 1926 година всъщност е направено завещанието на госпожа Влайкова, киното да остане винаги кино и в него да се помещава бъдещото квартално читалище, към този момент все още не е имало квартално читалище, то е създадено през ноември месец отново 1926 година. Двете институции в доста по-късен етап започват да работят заедно, читалището е настанено в сградата на кино "Влайкова" през 1949 година и е настанено за вечно ползване. От малко по-късните години започва и да стопанисва киното, да отговоря за програмата в залата и към днешен двете институции работят абсолютно неразделно."

Елисавета Станчева, част от настоятелството на кино "Влайкова": "Това кино е нещо, което обединява, а на нас в днешно време ни трябват обединители, обединяващити ни и такива които са свързани все пак с просветата, защото читалищата са именно това. А че имаме кино, което е така най-старото функциониращо кино в София е едно щастливо допълнение"



Наследници на Мария и Тодор Влайкови също присъстваха на събитието.

Тодор Влайков: "Това е едно място, което е огнище на култура и сме щастливи, че виждаме толкова много хора и се надяваме това да стане традиция, която да се предава през поколенията"



Кино "Влайкова" представя палитра от различни филмови жанрове.

Христина Александрова, посетител: "Любимото ми кино, тук съм живяла 50 години, да. Детство, младост, всичко в това кино"

Орлин Павлов, певец и актьор: "Мисля, че е едно от последните автентични кина и първото тук. Защо е важно? Важно е - за мен е важно, за хората от квартала е важно, за хората, които не са посещавали никога тва кино и когато го посетят е чувстват специални. Защото има история. 100 години, 100 години история. Аз имам много истории, разказвам ги на моето дете, то със сигурност ще ги разказва на своите деца и така. Мисля, че киното ни свърза с всички видове изкуства това може би най важното - с кино, с театър, с музика, с изобразително изкуство дори. Всички видове жанрове може би за 100 години са се помещавали тук, представете си каква палитра както казахме преди малко, каква енергия и каква аура има киното и се усеща след 100 години ще е още по-ценно, представете си да влезе в такова кино, със сигурност няма да има почти никъде такова."



