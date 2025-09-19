Съседите за Робърт Редфорд

Актьорът Робърт Редфорд е живял в предградие на Сан Франциско – Тибурон – и е бил близък със съседите си, преди да почине на 89 години.

Хората го описват като мил и общителен. Често е ходел в ресторанта в квартала, казват, че винаги е седял на една и съща маса със съпругата си и приятели.

Но въпреки че е бил общителен, те са забелязали, че в очите му е имало тъга.

Снимки: БГНЕС

Причината е, че и двамата му сина са починали – по-големият, Джеймс, умира през 2020 г. след болест, а по-малкия, Скот, още като бебе.