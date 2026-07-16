САЩ ограничават продължителността на визите за чуждестранни студенти и журналисти

Администрацията на Доналд Тръмп ограничава продължителността на визите за чуждестранни студенти и журналисти.

Департаментът за вътрешна сигурност на Съединените щати въвежда фиксиран срок, в който визите ще важат – вместо за продължителността на обучението или програмата, както е сега. Нововъведенията ще влязат в сила 60 дни, след като бъдат публикувани във Федералния регистър – еквивалент на нашия Държавен вестник.

Според новите регулации студентските визи важат максимум 4 години, а журналистическите се ограничават до 240 дни. За китайски журналисти документите за законен престой ще са със срок 90 дни. Всеки, който иска да остане за по-дълъг период трябва да подаде документи за удължаване или да се върне в родината си и да кандидатства за виза отново.

Носителите на визи могат да кандидатстват за удължаване. Департаментът посочи ръста на издаваните визи като причина за мерките и заплаха за сигурността. Това бележи поредна ескалация в по-широките усилия на Доналд Тръмп да спре имиграцията, откакто започна мандатът му през януари 2025 година. Властите прекратиха стотици хиляди визи и зелени карти заради изказвания на студентите и постове в социалните мрежи.