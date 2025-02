САЩ победи Канада в дербото на турнира "Четирите нации"

Отборът на САЩ победи Канада с 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) във втория двубой и за двата тима от турнира Четирите нации лице в лице, който тази година заменя традиционния "Мач на звездите" в Националната хокейна лига. По този начин американците се класират на финал в състезанието, а на този етап „кленовите листа“ заемат втора позиция. Трети е състава на Финландия, който се наложи след продължение с 4:3 (2:1, 2:1, 0:0; 1:0) над Швеция.

В Монреал американците успяха да се справят с мощната подкрепа на публиката на домакините и измъкнаха победата. Неприятен момент бе в началото, когато химнът на САЩ бе бурно освиркан.

Най-очакваният мач от кръга не разочарова - от юмручните схватки при откриващото хвърляне на шайбата до големите удари на Чарли Макавой по Сидни Кросби и Конър МакДейвид и повече от няколко решителни спасявания на Конър Хелебайк сред неговите общо 24. САЩ показаха, че могат да се справят със скоростта, уменията и таланта на Канада в първото международно събитие с най-добрите играчи от НХЛ от близо десетилетие насам.

Първият гол в срещата бе дело на Канада, който поведе след 5:31 минути от началото на срещата чрез Конър МакДейвид за радост на по-голямата част от 21 105 зрители по трибуните на "Бел Сентър".

Джейк Генцел изравни за САЩ само пет минути по-късно. През втората част Дилън Ларкин даде аванс на американците, след като се възползва от грешка на Сидни Кросби. В края на срещата Генцел оформи крайното 3:1. Играчът на Тамба Бей се разписа на празна врата.

WHAT A GAME!



Check out the highlights from USA's big win over Canada at the #4Nations Face-off! ️ pic.twitter.com/LS0LzwSy8s