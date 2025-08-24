САЩ с нови мита за европейските вина

Европейският съюз не успя да издейства освобождаване за виното и коняка от новите 15% мита в САЩ. Това е огромен удар за френските лозари и спиртната индустрия.

Факти:

През 2024 г. ЕС е изнесъл за САЩ над 5 млрд. евро вино и 8 млрд. евро спиртни напитки.

С новите мита се очаква загуба от около 1 млрд. евро – една четвърт от износа.

Цената на бутилка коняк от 40$ може да скочи над 50$.

Засегнати са:

70 000 работни места в сектора

4 000 лозари в региона на Коняк

Всички 600 000 души, работещи във винения и спиртния бранш

Реакции:

Давид Жагле (винарска изба): „Подчертава неефективността на ЕС“

Министърът на земеделието на Франция: „Споразумението е небалансирано“

Изводът? Американският пазар ще поскъпне, виненият бранш е в напрежение, а Европейският съюз е подложен на сериозен натиск.