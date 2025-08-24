САЩ с нови мита за европейските вина

Европейският съюз не успя да издейства освобождаване за виното и коняка от новите 15% мита в САЩ. Това е огромен удар за френските лозари и спиртната индустрия.
Факти:
През 2024 г. ЕС е изнесъл за САЩ над 5 млрд. евро вино и 8 млрд. евро спиртни напитки.
С новите мита се очаква загуба от около 1 млрд. евро – една четвърт от износа.
Цената на бутилка коняк от 40$ може да скочи над 50$.
Засегнати са:
70 000 работни места в сектора
4 000 лозари в региона на Коняк
Всички 600 000 души, работещи във винения и спиртния бранш
Реакции:
Давид Жагле (винарска изба): „Подчертава неефективността на ЕС“
Министърът на земеделието на Франция: „Споразумението е небалансирано“
Изводът? Американският пазар ще поскъпне, виненият бранш е в напрежение, а Европейският съюз е подложен на сериозен натиск.