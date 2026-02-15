САЩ се справи с Дания и продължава без грешка в турнира по хокей на лед на Игрите

САЩ надви Дания с 6:3 в среща от група С на мъжкия хокеен турнир на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Скандинавците показаха зъби и поведоха чрез Ник Олесен след по-малко от две минути игра. Мат Болди изравни, но датчаните излязоха отново с едни гърди напред чрез Николас Йенсен. Американците обаче възстановиха паритета чрез Брейди Ткачук, а Джак Айхел оформи пълния обрат. Ноа Ханифин покачи на 4:2, преди Дания да намали пасива си чрез Филип Бругисер.

Джейк Гюнцел и Джак Хюз оформиха крайния резултат в полза на САЩ, който продължава без грешка в турнира.

Един от фаворитите за златото при мъжете може да си гарантира място на четвъртфиналите след двубоя с Германия по-късно днес. Дания е на дъното без актив и ще играе с втория в класирането Латвия.

Словакия си осигури място на четвъртфиналите след разгромната победа на Финландия над домакина Италия с 11:0 в група "В".

Първите три отбора в група "В" - Словакия, Финландия и Швеция, са с равен брой точки - по 6, но Словакия има най-добрите показатели в преките двубои и се класира директно за четвъртфиналите, въпреки загубата с 3:5 от Швеция в събота.