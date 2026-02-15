БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Високите сметки за ток са заради нарасналото потребление...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

САЩ се справи с Дания и продължава без грешка в турнира по хокей на лед на Игрите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази
сащ справи дания продължава без грешка турнира хокей лед игрите
Снимка: БТА
Слушай новината

САЩ надви Дания с 6:3 в среща от група С на мъжкия хокеен турнир на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Скандинавците показаха зъби и поведоха чрез Ник Олесен след по-малко от две минути игра. Мат Болди изравни, но датчаните излязоха отново с едни гърди напред чрез Николас Йенсен. Американците обаче възстановиха паритета чрез Брейди Ткачук, а Джак Айхел оформи пълния обрат. Ноа Ханифин покачи на 4:2, преди Дания да намали пасива си чрез Филип Бругисер.

Джейк Гюнцел и Джак Хюз оформиха крайния резултат в полза на САЩ, който продължава без грешка в турнира.

Един от фаворитите за златото при мъжете може да си гарантира място на четвъртфиналите след двубоя с Германия по-късно днес. Дания е на дъното без актив и ще играе с втория в класирането Латвия.

Словакия си осигури място на четвъртфиналите след разгромната победа на Финландия над домакина Италия с 11:0 в група "В".

Първите три отбора в група "В" - Словакия, Финландия и Швеция, са с равен брой точки - по 6, но Словакия има най-добрите показатели в преките двубои и се класира директно за четвъртфиналите, въпреки загубата с 3:5 от Швеция в събота.

#Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в Милано/Кортина
3
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в...
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около действията на МВР
4
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около...
Един човек е загинал, а двама са пострадали при катастрофа в района на карловското село Розино
5
Един човек е загинал, а двама са пострадали при катастрофа в района...
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в Карлово
6
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в...

Най-четени

Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
1
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
2
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
3
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
4
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
5
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
6
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...

Още от: Milano Cortina 2026

Шарлин Гиняр и Марко Фабри се насладиха на последния си олимпийски Свети Валентин
Шарлин Гиняр и Марко Фабри се насладиха на последния си олимпийски Свети Валентин
Олимпийско утро 15.02.2026 г. Олимпийско утро 15.02.2026 г.
Линдзи Вон претърпя нова операция и в близките дни ще се прибере у дома Линдзи Вон претърпя нова операция и в близките дни ще се прибере у дома
Чете се за: 01:30 мин.
Гледайте стартовете на българите в преследването в биатлона по БНТ 1 Гледайте стартовете на българите в преследването в биатлона по БНТ 1
Чете се за: 00:45 мин.
Проследете битката за олимпийските отличия в гигантския слалом при дамите в ефира на БНТ 3 Проследете битката за олимпийските отличия в гигантския слалом при дамите в ефира на БНТ 3
Чете се за: 00:40 мин.
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026 Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
30550
Чете се за: 18:40 мин.

Водещи новини

Високите сметки за ток са заради нарасналото потребление с над 30%, сочат проверките на КЕВР
Високите сметки за ток са заради нарасналото потребление с над 30%,...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Наталия Киселова: Гуцанов би трябвало да се консултира с ръководството на БСП, ако му предложат да остане министър и в служебния кабинет Наталия Киселова: Гуцанов би трябвало да се консултира с ръководството на БСП, ако му предложат да остане министър и в служебния кабинет
Чете се за: 07:10 мин.
У нас
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Заради строежа на метрото: Затварят южното платно на столичния бул. "Владимир Вазов" за половин година Заради строежа на метрото: Затварят южното платно на столичния бул. "Владимир Вазов" за половин година
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Ролята на ЕС в новия дневен ред – сред темите на Мюнхенската...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Мерки срещу разпространението на фалшиви евробанкноти във Варна
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Месни Заговезни е!
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Жълт и оранжев код за обилни валежи в неделя
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ