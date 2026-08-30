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САЩ ще попълнят стратегическия си петролен резерв с венецуелски петрол

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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сащ попълнят стратегическия петролен резерв венецуелски петрол
Снимка: АП/БТА
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Президентът Доналд Тръмп заяви, че стратегическият петролен резерв на САЩ ще бъде попълнен с петрол от Венецуела съгласно наскоро сключеното енергийно споразумение между Вашингтон и Каракас, предаде Ройтерс.

В публикация в социалните мрежи Тръмп обяви, че процесът на "попълване" на американските резерви, които значително намаляха през последните години, ще започне скоро, като описа венецуелския петрол като "подарък от Венецуела за народа на Съединените щати".

Все още няма яснота за сроковете, в които споразумението с Венецуела може да осигури количества за попълване на стратегическия петролен резерв на САЩ или да доведе до намаляване на цените по американските бензиностанции, изтъква Ройтерс.

Енергийното споразумение с Венецуела, обявено от Тръмп в петък, цели да съживи разклатената петролна индустрия на Венецуела, но вероятно ще са нужни значителни инвестиции и инфраструктурни дейности, преди добивът на венецуелски петрол да бъде съществено увеличен, отбелязва агенцията.

Към 21 август стратегическият петролен резерв на САЩ възлиза на около 290 милиона барела – ниво, близо до 44-годишен минимум. Запасите от суровината намаляха както по време на мандата на бившия американски президент Джо Байдън, така и при администрацията на Тръмп в отговор на глобалните прекъсвания на доставките, включително заради войните в Украйна и в Иран.

По-рано днес временният президент на Венецуела Делси Родригес заяви, че енергийното споразумение със САЩ ще бъде в сила 25 години, като целта му е производството на венецуелски суров петрол да достигне 1,5 милиона барела на ден, а суверенитетът на страната върху природните ѝ ресурси да бъде съхранен.

#САЩ #Венецуела #петрол

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