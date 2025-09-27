САЩ усложняват визите, Европа печели инженери

Експерти смятат, че дори с някои изключения за притежателите на вече издадени визи H-1B, които могат да бъдат удължавани без нови такси за работодателите, американското правителство значително затруднява собствените си усилия да остане лидер в изкуствения интелект.

Новите ограничения поставят стартъпите с малки бюджети в тежка ситуация – те няма да могат да си позволят чуждестранни таланти. Част от компаниите дори обмислят да преместят дейността си в чужбина. Според анализатори ефектът от реформите ще бъде по-скоро отрицателен за американската технологична индустрия.

Докато в САЩ условията стават по-тежки, в Европа се отварят нови възможности – компаниите започват активно да набират ИТ специалисти и инженери от чужбина, използвайки ситуацията, за да привлекат кадри, които иначе биха заминали за Силициевата долина.