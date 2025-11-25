БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване...
Чете се за: 01:50 мин.
Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 04:10 мин.
Ясни са цените на градския транспорт в София в евро,...
Чете се за: 00:25 мин.
Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа...
Чете се за: 06:25 мин.
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Състав на Апелативния съд – София допусна искане на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази
промените съдебната власт блокират депутатите избора борислав сарафов главен прокурор
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Тричленен състав на Апелативния съд в София - Александър Желязков (председател) и членове - Атанаска Китипова и Десислав Любомиров, възобнови дело срещу лице, осъдено за домашно насилие, по искане на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Съдиите приемат, че Сарафов има право да отправи подобно искане.

Казусът възникна, след като Наказателната колегия на Върховния касационен съд през септември постанови, че мандатът на Борислав Сарафов е изтекъл на 21 юли заради законовите промени, които ограничават изпълняването на функцията до шест месеца.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обаче поддържа позицията, че поправките в Закона за съдебната власт не се прилагат към неговия случай.

#и.ф. главен прокурор # Борислав Сарафов

Последвайте ни

ТОП 24

Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
1
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект – териториите остават непризнати
2
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект –...
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление
3
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват...
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда се както си иска
4
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда...
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората
5
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...
Украйна одобри план за мир с Русия
6
Украйна одобри план за мир с Русия

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Дъжд и сняг в неделя
4
Дъжд и сняг в неделя
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
5
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Сигурност и правосъдие

Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна
Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна
ВКС одобри списък с 12 съдии за избoр кой ще разследва главния прокурор и заместниците му ВКС одобри списък с 12 съдии за избoр кой ще разследва главния прокурор и заместниците му
Чете се за: 02:05 мин.
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда се както си иска Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда се както си иска
Чете се за: 02:25 мин.
Делото "Сияна": Разпитват свидетели и вещи лица в Окръжния съд в Плевен Делото "Сияна": Разпитват свидетели и вещи лица в Окръжния съд в Плевен
Чете се за: 01:20 мин.
Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор
Чете се за: 01:50 мин.
"Не може да бавите решения с години": Бащата на Сияна поиска оставката на председателката на ВКС "Не може да бавите решения с години": Бащата на Сияна поиска оставката на председателката на ВКС
Чете се за: 03:32 мин.

Водещи новини

ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на...
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Украйна одобри план за мир с Русия Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Макрон: Искаме мир в Украйна, но не мир, който на практика е...
Чете се за: 01:52 мин.
По света
"Нито една повече": Протест срещу насилието над жени
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Разбиха престъпна група за трафик на мигранти - каналджиите взимали...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ