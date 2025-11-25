Състав на Апелативния съд – София допусна искане на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор

Тричленен състав на Апелативния съд в София - Александър Желязков (председател) и членове - Атанаска Китипова и Десислав Любомиров, възобнови дело срещу лице, осъдено за домашно насилие, по искане на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Съдиите приемат, че Сарафов има право да отправи подобно искане.

Казусът възникна, след като Наказателната колегия на Върховния касационен съд през септември постанови, че мандатът на Борислав Сарафов е изтекъл на 21 юли заради законовите промени, които ограничават изпълняването на функцията до шест месеца.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обаче поддържа позицията, че поправките в Закона за съдебната власт не се прилагат към неговия случай.