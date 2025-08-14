Състезателки от рекордните 76 държави ще участват на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (Бразилия).

76 федерации от пет континента са регистрирани в шампионата, което е нов рекорд. Досега най-много държави, участващи на световното първенство, са били 62 досега, но този път той е подсилен от броя на регистрираните панамерикански делегации.

България ще бъде представена от Стилияна Николова, Ева Брезалиева и ансамбъл жени, които вече провеждат тренировъчен лагер в бразилския град Аракажу.

Това е първото световно първенство, провеждано някога в Южна Америка, и едва второто домакинство от латиноамерикански град (първото беше в Хавана (Куба) през 1971-а). Американският континент за последно беше домакин през 2002 година в Ню Орлиънс (САЩ).