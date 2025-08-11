БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при...
Чете се за: 01:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
Чете се за: 02:45 мин.

Националният отбор по художествена гимнастика направи първа тренировка на лагера в Бразилия преди световното първенство

Спорт
Шампионатът на планетата ще се проведе от 20 до 24 август в Рио де Жанейро, а БНТ ще ви направи свидетели на финалите.

Националният отбор по художествена гимнастика направи първа тренировка на лагера в Бразилия преди световното първенство
Националният отбор по художествена гимнастика направи първа тренировка на лагера в Аракажу преди световното първенство по художествена гимнастика, което ще се проведе от 20 до 24 август в Рио де Жанейро.

Българската делегация отпътува на 9 август и след 30-часово пътуване пристигна в Бразилия, съобщават от БФХГ.

На шампионата страната ще бъде представена от Стилияна Николова и Ева Брезалиева в индивидуалната надпревара и от ансамбъл жени в състав София Иванова, Рейчъл Стоянов, Алина Коломиец, Даная Атанасова и Емилия Обретенова. Преди това гимнастичките ще проведат едноседмичен лагер в Аракажу.

Част от делегацията са личните треньори Бранимира Маркова и Валентина Иванова, Весела Димитрова и Ясена Стойнева (ансамбъл жени), Елица Павликенова (хореограф), Георги Аспарухов (балетен педагог), психолозите проф. Татяна Янчева и Стелиана Янкова, кинезитерапевти Ива Александрова и Георги Ряхов.

Съдия за България на Мондиала ще бъде Филипа Филипова.

БНТ ще предава битките за отличията на световния шампионат!

#Световно първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро 2025

Българската делегация отпътува за световното по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
Българската делегация отпътува за световното по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
Стефани Кирякова: Вярвайте в мечтите си Стефани Кирякова: Вярвайте в мечтите си
Чете се за: 01:15 мин.
Италианка ще атакува световното първенство по художествена гимнастика с елемент, който носи нейното име Италианка ще атакува световното първенство по художествена гимнастика с елемент, който носи нейното име
Чете се за: 03:40 мин.
Стефани Кирякова стартира мотивационната си обиколка в родния Бургас Стефани Кирякова стартира мотивационната си обиколка в родния Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
Общинският съвет във Варна подкрепи отпускането на 720 000 лева за две големи събития през 2026 г. Общинският съвет във Варна подкрепи отпускането на 720 000 лева за две големи събития през 2026 г.
Чете се за: 01:37 мин.
Елизабет Паисиева започва работа като треньор в клуба на Камелия Дунавска в Самоков Елизабет Паисиева започва работа като треньор в клуба на Камелия Дунавска в Самоков
Чете се за: 01:12 мин.

След сваленото от самолет дете в инвалидна количка: Комисията за защита от дискриминацията се самосезира
След сваленото от самолет дете в инвалидна количка: Комисията за...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Жълт и оранжев код: Много горещо време, с температури до 40 градуса днес Жълт и оранжев код: Много горещо време, с температури до 40 градуса днес
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Пожарът в община Средец: Няма опасност за населени места Пожарът в община Средец: Няма опасност за населени места
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Един човек е загинал, а 29 души са ранени при вчерашното...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при израелски удар в...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Процедурата по избор на състав за Комисията за противодействие на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Над 1400 души бяха евакуирани в Испания, която се бори с горски пожари
Чете се за: 00:32 мин.
По света
