Сасуоло нанесе тежко поражение на Аталанта като гост

Отборът на Сасуоло постигна категорична победа над Аталанта в Бергамо с 3:0 в ранния неделен мач от 11-ия кръг на италианската Серия А.

В 29-ата минута Доменико Берарди откри за гостите от дузпа, която бе отсъдена за нарушение срещу Марко Карнезеки.

В добавеното време на първата част и Давиде Дзапакоста от домакините падна в наказателното поле и поиска дузпа, но съдията Крецини даде знак играта да продължи.

Втората част започна по най-добрия начин за Сасуоло, като Андреа Пинамонти вкара с удар в десния ъгъл за 2:0 след асистенция на Берарди. В 66-ата минута Доменико Берарди вкара втория си гол в мача за категоричното 3:0 за гостите.

Тимът на Сасуоло се изкачи на осмо място в класирането с 16 точки, като изпревари Лацио, Удинезе, Кремонезе и Торино. Аталанта е на 13-а позиция с 13 точки, а феновете освиркаха треньора на тима Иван Юрич.