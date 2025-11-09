БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бившият президент на Германската футболна федерация Волфганг Нирсбах връчи трофея на Фьолер.

Руди Фьолер получи наградата за спортна легенда на Германия
Снимка: БТА
Слушай новината

Световният шампион с Германия Руди Фьолер бе отличен като спортна легенда на 43-е германски спортни награди на церемония във Франкфурт.

"Като дете единствената ми мечта бе да играя за първия отбор на Кикерс Офенбах. Оказа се, че постигнах много повече от това", каза 65-годишният Фьолер пред повече от хиляди гости на гала вечерта.

Въпреки това Фьолер подчерта, че не се чувства като легенда.

"Бях благословен с талант. Голям късмет, комбиниран с много работа. Човек трябва да остане смирен и това ще му се отплати", смята бившият футболист.

Бившият президент на Германската футболна федерация Волфганг Нирсбах го награди с трофея във формата на кон с криле, като го представи като човек, "който винаги остана Руди".

Фьолер спечели световната титла с Германия като футболист през 1990, като треньор той изведе тима до второ място на Мондиал 2002. Той работи почти 19 години на ръководен пост в Байер Леверкузен, преди да стане спортен директор на националния тим на Германия през 2023.

Преди Фьолер лауреати на наградата от 2007 насам са били Франц Бекенбауер, Борис Бекер, Михаел Шумахер, Катарина Вит, Лотар Матеус, Хайнер Бранд, Уве Зелер, Изабел Верт и Герд Мюлер.

