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Саудитска Арабия изрази подкрепата си към Джани Инфантино

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Спорт
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Местната федерация излезе с кратко изявление в подкрепа на президента на ФИФА.

катар мароко сред шестте арабски федерации подкрепят президента фифа джани инфантино
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Саудитска Арабия - домакин на Световното първенство по футбол за мъже през 2034 година, изрази подкрепата си за президента на ФИФА Джани Инфантино, на фона на продължаващите критики към него, пише агенция Reuters.

Саудитската футболна федерация приветства признанието на ФИФА за грешки, извинението ѝ и решението да оттегли предложението за продажба на миноритарен дял от Световните първенства чрез ново търговско дружество, като същевременно призова за директен диалог между заинтересованите страни за възстановяване на единството.

„Към този момент Саудитската футболна федерация подкрепя продължаващите усилия на президента на ФИФА Джани Инфантино и ръководството на международната централа за възстановяване на единството в цялото футболно семейство и продължаване на развитието на играта в полза на всички“, се посочва в изявлението.

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#Футболна федерация на Саудитска Арабия #Световна футболна централа (ФИФА) #Джани Инфантино

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