Съветът на ЕС предлага пълна либерализация на вноса на мляко и млечни продукти от Украйна

Пълна либерализация на вноса на мляко и млечни продукти от Украйна - това е част от позицията, която Съветът на Европейския съюз прие и ще поддържа в комитета за асоцииране ЕС - Украйна. Тези продукти се определят като "нечувствителни".

Същевременно от Съвета уверяват, че ще следят за това достъпът до пазара на украинските продукти да съответства на постепенното постигане на стандартите на общността за производство, свързани с благосъстоянието на животните, пестицидите и ветеринарните лекарства.

Също така се дават гаранции, че достъпът до пазара на най-чувствителните продукти като захар, птиче месо, яйца, пшеница, царевица и мед остава по-ограничен и на етапи.