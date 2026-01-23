Счупена релса може да е причината за жп катастрофата в Испания

Официална разследваща комисия установи, че възможната причина за смъртоносната железопътна катастрофа в Южна Испания е счупена релса, предаде ДПА.

На 18 януари високоскоростен влак, пътуващ за Мадрид, дерайлира, навлизайки в съседния коловоз, където се сблъска с друг движещ се влак близо до град Адамус в андалуската провинция Кордоба. Загинаха 45 души, а 120 бяха ранени.

Влакът на компания "Ирио", който се е движел със скорост 110 км/ч, е пътувал от Малага за Мадрид, а вторият влак "Рефе" - към южния град Уелва със скорост 200 км/ч.

Испанската комисия за разследване на железопътни инциденти подчерта в предварителния си доклад днес, че са открити вдлъбнатини по повърхността на колелата на влака "Ирио".

Тези вдлъбнатини и наблюдаваната деформация на релсите сочат, че релсата вече е била счупена, преди влакът "Ирио" да мине по нея и да дерайлира, се казва в доклада, огласен от Министерството на транспорта. Подобни вдлъбнатини са били открити и по колелата на три други влака, които са минали по този участък от релсите малко преди това.

Проби от релсите ще бъдат изпратени в металографска лаборатория, за да се установят възможните причини за счупването. Комисията обаче подчерта, че други хипотези относно причината за инцидента все още не са изключени.

