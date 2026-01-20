След влаковата катастрофа в Испания – съмнения за дефектна релсова връзка

Продължава издирването на изчезнали хора след вчерашната тежка влакова катастрофа в Испания. Спасителни екипи използват кранове, за да стигнат до най-засегнатите вагони.

Загиналите са най-малко 41 души. Работи се по идентифицирането на телата. Крал Фелипе и кралица Летисия посетиха мястото на трагедията и се срещнаха с персонала на място.

Експерти заявиха, че дефектна релсова връзка може да е ключова за определяне на причината за дерайлирането, довело до сблъсъка между двата влака.

Катастрофата стана близо до Адамус в провинция Кордоба, на около 360 км южно от Мадрид. В Испания започна тридневен траур.