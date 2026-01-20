БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
И в Бургаско обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:40 мин.
В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026...
Чете се за: 23:40 мин.
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
Чете се за: 02:27 мин.
Оставката на президента Румен Радев е внесена в...
Чете се за: 03:37 мин.
58% от левовете в обращение са изтеглени
Чете се за: 01:30 мин.
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След влаковата катастрофа в Испания – съмнения за дефектна релсова връзка

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Запази

Спасителните екипи продължават издирването на изчезнали хора

влаковата катастрофа испания ndash съмнения дефектна релсова връзка
Снимка: БТА
Слушай новината

Продължава издирването на изчезнали хора след вчерашната тежка влакова катастрофа в Испания. Спасителни екипи използват кранове, за да стигнат до най-засегнатите вагони.

Загиналите са най-малко 41 души. Работи се по идентифицирането на телата. Крал Фелипе и кралица Летисия посетиха мястото на трагедията и се срещнаха с персонала на място.

Експерти заявиха, че дефектна релсова връзка може да е ключова за определяне на причината за дерайлирането, довело до сблъсъка между двата влака.

Катастрофата стана близо до Адамус в провинция Кордоба, на около 360 км южно от Мадрид. В Испания започна тридневен траур.

#Испания #тридневен траур #жп катастрофа #влакова катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
1
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
2
Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред Конституционния съд
3
Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред...
Какво предвижда Конституцията при оставка на президента?
4
Какво предвижда Конституцията при оставка на президента?
Доц. Цеков за хода на президента - какъв е юридическият прочит и какво следва
5
Доц. Цеков за хода на президента - какъв е юридическият прочит и...
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
6
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
4
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
6
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти

Още от: Европа

Фон дер Лайен и Макрон с критики към търговската политика на Тръмп
Фон дер Лайен и Макрон с критики към търговската политика на Тръмп
Тридневен траур в Испания след смъртоносната железопътна катастрофа Тридневен траур в Испания след смъртоносната железопътна катастрофа
Чете се за: 05:10 мин.
В Давос се решава съдбата на Гренландия, Тръмп продължава да иска острова В Давос се решава съдбата на Гренландия, Тръмп продължава да иска острова
Чете се за: 04:57 мин.
Тръмп плаши Франция с 200-процентни мита на виното Тръмп плаши Франция с 200-процентни мита на виното
Чете се за: 03:07 мин.
Нова масирана атака срещу Киев Нова масирана атака срещу Киев
Чете се за: 00:50 мин.
Гренландия и Украйна ще са основните теми на Световния икономически форум в Давос Гренландия и Украйна ще са основните теми на Световния икономически форум в Давос
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Оставиха в ареста задържаните за въоръжения обир на инкасо автомобил в Ихтиман Оставиха в ареста задържаните за въоръжения обир на инкасо автомобил в Ихтиман
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
58% от левовете в обращение са изтеглени 58% от левовете в обращение са изтеглени
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
И в Бургаско обявиха грипна епидемия И в Бургаско обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 –...
Чете се за: 23:40 мин.
Спорт
В Давос се решава съдбата на Гренландия, Тръмп продължава да иска...
Чете се за: 04:57 мин.
По света
Пак в Монтанско - сметката за вода дойде, мъж опита да плати с...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Наследството на Валентино: Италианският дизайнер почина на 93 години
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ