Сделка за критичните минерали: САЩ и ЕС подписват меморандум за партньорство

САЩ и Европейският съюз ще подпишат днес меморандум за разбирателство за партньорство в областта на критичните минерали. Това съобщи Държавният департамент късно снощи. Документът ще бъде подписан от държавния секретар на САЩ Марко Рубио и от еврокомисаря по търговията на ЕС Марош Шефчович.

Блумбърг съобщи по-рано този месец, че Вашингтон и Брюксел са близо до сключване на споразумение за координация при производството и осигуряването на критични минерали.

Потенциалната сделка ще включва стимули като гаранции за минимални цени, които биха могли да облагодетелстват доставчици извън Китай. Съединените щати се опитват да получат достъп до повече от световните запаси от критични минерали и веригите за доставки на редкоземни елементи. В момента те са доминирани от Китай.