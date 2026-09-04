Сдружението за модерна търговия поиска оттеглянето на проекта за определяне на справедлива стойност на стоки

Сдружението за модерна търговия настоява за оттегляне на проекта за методика за определяне на справедлива стойност на стоки. Това се посочва в становище на сдружението по проекта, публикуван за обществено обсъждане на 7 август 2026 г.

Методиката е предвидена в изпълнение на последните промени в Закона за защита на потребителите, обнародвани през юни 2026 г.

От сдружението заявяват, че подкрепят целите за защита на потребителите, ограничаване на инфлацията и повишаване на прозрачността на пазара, но предложеният модел съдържа редица икономически, правни, счетоводни и математически недостатъци.

Според тях, методиката може да се превърне във форма на административно влияние върху ценообразуването.

От СМТ допълват, че определянето на „справедлива стойност“ и въвеждането на диапазон на отклонение от плюс или минус 10 процента създават риск референтната стойност да се възприема като фактически ценови ориентир от административните органи и потребителите.

Сред основните критики е посочена и формулата за изчисляване на стойността. Според СМТ в проекта има математическо смесване на показатели за марж и надценка, и че в примерите се осредняват стойности с и без ДДС, което допълнително изкривява резултата.

СМТ поставя под въпрос и използването на единни проценти за оперативни разходи и печалба, заимствани от данни за други европейски пазари.

В становището се изразяват и опасения, че публикуването на индивидуални цени на конкурентите заедно с изчислена „справедлива стойност“ може да има негативен ефект върху конкуренцията.

От сдружението посочват още, че оценката на въздействието към проекта отчита административна тежест за бизнеса от около 1,34 млн. евро. Според СМТ този разход трябва да бъде преценен и спрямо срока на действие на законовите разпоредби, който е до 9 август 2027 г.

СМТ предлага, ако проектът не бъде оттеглен, той да бъде преработен, като бъдат променени формулата за изчисление, правилата за определяне на европейските цени и коригиращият фактор, както и критериите за избор на референтните държави.

От организацията настояват също „справедливата стойност“ изрично да бъде определена единствено като индикативен показател, чието превишаване да не представлява самостоятелно административно нарушение.