БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за...
Чете се за: 03:35 мин.
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи
Чете се за: 01:22 мин.
Правителството изтегля бюджета от НС
Чете се за: 00:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

СДВР: Ескалацията я допуснаха хора, които бяха предварително организирани да нападнат полицията

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

ОТ СДВР дават повече информация за протеста снощи, агресията и провокациите по време на недоволството.

Гл. комисар Любомир Николов, директор на СДВР:

"Във вчерашния ден сле предварително уведомление и съгласуване със СО се проведе мирен протест пред сградата на НС или т.нар. триъгълник на властта, където организирахме охраната - СДВР заедно с Дирекция "Жандармения". Организирахме 21 КПП на мястото, описано в заявлението на организаторите на протеста. В хода на селектиране на всички участници в протеста установихме немалко лица, носещи забранени вещи и предмети, включително и такъв, който се появи на протеста с газов пистолет, със зареден в цевта патрон. Всички видяхте, протестът премина мирно, тихо и спокойно, за което поздравявам всички мирнопротестиращи граждани, включително и всички наши служители, които тактически бяха заели позиции с нищо предизвикващи агресия на каквито и да е хора, участващи в протеста. При 21 КПП-та видяхме хора, които наподобяват профили на хулигани или такива, които могат да ескалират евентуално напрежение и към тях незабавно бяха прикрепени оперативни екипи, които следяха тяхното поведение и движение. Организаторите на протеста, чрез техните стюарди имат задължение да извеждат такива лица или да ни ги посочват на нас с цел недопускане на ескалация на напрежението, но те към настоящия момент и по време на протеста не са подали такива агресивни младежи. Ескалацията се допусна в момент, в който незаявено шествие тръгна към сградата на ул. "Врабча", която е в ремонт и ще се ползва за централа на ДПС и при това положение нашата план-разстановка беше обезмислена, тъй като протестиращата маса премина през територия, която не е обезопасена от наши полицейски сили и прочистена за забранени вещи и предмети, които впоследствие заваляха върху нашите каски и щитове. Видяхте непредизвиканата агресия срещу наши служители, на няколко пъти, в хода на която ние не предизвикахме масова безредица, тъй като не можехме да изведем агресивно протестиращите от мирно протестиращите участници в протеста и поради тази причина чрез оперативни способи филмирахме и проследихме всички агресори. В по-късните часове на нощта ние задържахме 71 броя такива хулигани, бих ги нарекъл, които агресираха спрямо нашата техника, раниха трима наши колеги и изпотрошиха доста общинско и частно имущество."

Комисар Николов потвърди, че е задържан 19-годишният Божидар Бобоков, син на бизнесмена Атанас Бобоков. Младежът е задържан в момент, когато е блъскал запален контейнер срещу полицаите.

"Задържан е син на известен русенски бизнесмен, за когото към настоящия момент събираме и данни за организираност от негова страна и на други хора. Същият подпали кофа в централна софийска улица. Задържахме лице, в което при личния обиск установихме 31 000 лева, разделени в различни купюри с бележки в столични улици. Предполагаме, че те е следвало да бъдат предадени на отделни лица, които да ги разпределят към настоящи други участници в тези провокации."

"Ескалацията я допуснаха хора, които бяха предварително организирани да нападнат полицията и да проявят агресия нищо непредизвиквана от нашите служители. Наред с тримата полицаи, които са пострадали и многобройната техника, няма нито едно пострадало лице - такова агресиращо и такова от мирния протест", подчерта още началникът на СДВР.

#ескалация на протеста #СДВР

Последвайте ни

ТОП 24

Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
1
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
2
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Делян Пеевски: Няма да допуснем анархия и хаос да завладеят България
3
Делян Пеевски: Няма да допуснем анархия и хаос да завладеят България
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана
4
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана
Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се случи на вчерашния протест в София?
5
Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се...
Протести срещу бюджета за догодина в различни градове на страната (ОБЗОР)
6
Протести срещу бюджета за догодина в различни градове на страната...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
6
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

Още от: Криминално

За 240 лева: Обраха бензиностанция в Банско, крадецът избяга
За 240 лева: Обраха бензиностанция в Банско, крадецът избяга
Мъж на 44 години е прободен след скандал и бой в заведение в Ловеч Мъж на 44 години е прободен след скандал и бой в заведение в Ловеч
Чете се за: 02:02 мин.
Задържаха мъжа, обрал звукозаписното студио на ансамбъл "Чинари" Задържаха мъжа, обрал звукозаписното студио на ансамбъл "Чинари"
Чете се за: 00:27 мин.
Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е криминално проявен Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е криминално проявен
Чете се за: 00:57 мин.
Заради любовна драма: Жесток побой завърши с убийство на 23-годишен мъж в Мадан Заради любовна драма: Жесток побой завърши с убийство на 23-годишен мъж в Мадан
5721
Чете се за: 02:15 мин.
Откриха тялото на убит мъж в реката край Мадан Откриха тялото на убит мъж в реката край Мадан
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Правителството изтегля бюджета от НС
Правителството изтегля бюджета от НС
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за възстановяване и устойчивост ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за възстановяване и устойчивост
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи Над 70 души са задържани след протеста в София снощи
Чете се за: 01:22 мин.
Регионални
Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се случи на вчерашния протест в София? Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се случи на вчерашния протест в София?
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
За 240 лева: Обраха бензиностанция в Банско, крадецът избяга
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Френски синдикати свикват национална стачка днес срещу бюджета за...
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Дипломатически совалки за мир: Зеленски е в Дъблин, Уиткоф пристига...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Отново пожар в старото военно училище във Велико Търново
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ