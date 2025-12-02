СДВР: Ескалацията я допуснаха хора, които бяха предварително организирани да нападнат полицията

ОТ СДВР дават повече информация за протеста снощи, агресията и провокациите по време на недоволството.

Гл. комисар Любомир Николов, директор на СДВР:

"Във вчерашния ден сле предварително уведомление и съгласуване със СО се проведе мирен протест пред сградата на НС или т.нар. триъгълник на властта, където организирахме охраната - СДВР заедно с Дирекция "Жандармения". Организирахме 21 КПП на мястото, описано в заявлението на организаторите на протеста. В хода на селектиране на всички участници в протеста установихме немалко лица, носещи забранени вещи и предмети, включително и такъв, който се появи на протеста с газов пистолет, със зареден в цевта патрон. Всички видяхте, протестът премина мирно, тихо и спокойно, за което поздравявам всички мирнопротестиращи граждани, включително и всички наши служители, които тактически бяха заели позиции с нищо предизвикващи агресия на каквито и да е хора, участващи в протеста. При 21 КПП-та видяхме хора, които наподобяват профили на хулигани или такива, които могат да ескалират евентуално напрежение и към тях незабавно бяха прикрепени оперативни екипи, които следяха тяхното поведение и движение. Организаторите на протеста, чрез техните стюарди имат задължение да извеждат такива лица или да ни ги посочват на нас с цел недопускане на ескалация на напрежението, но те към настоящия момент и по време на протеста не са подали такива агресивни младежи. Ескалацията се допусна в момент, в който незаявено шествие тръгна към сградата на ул. "Врабча", която е в ремонт и ще се ползва за централа на ДПС и при това положение нашата план-разстановка беше обезмислена, тъй като протестиращата маса премина през територия, която не е обезопасена от наши полицейски сили и прочистена за забранени вещи и предмети, които впоследствие заваляха върху нашите каски и щитове. Видяхте непредизвиканата агресия срещу наши служители, на няколко пъти, в хода на която ние не предизвикахме масова безредица, тъй като не можехме да изведем агресивно протестиращите от мирно протестиращите участници в протеста и поради тази причина чрез оперативни способи филмирахме и проследихме всички агресори. В по-късните часове на нощта ние задържахме 71 броя такива хулигани, бих ги нарекъл, които агресираха спрямо нашата техника, раниха трима наши колеги и изпотрошиха доста общинско и частно имущество."

Комисар Николов потвърди, че е задържан 19-годишният Божидар Бобоков, син на бизнесмена Атанас Бобоков. Младежът е задържан в момент, когато е блъскал запален контейнер срещу полицаите.