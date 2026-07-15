Себастиен Миние няма да бъде повече треньор на националния отбор на Хаити

Хаити се разделя със селекционера Себастиен Миние, обяви футболната федерация. Французинът доведе страната до първо участие на световно първенство от 1974 година насам.

"Решението е взето по взаимно съгласие", се казва в изявление на централата.

Хаити благодари на Миние за неговия „професионализъм, ангажираност и всеотдайност“.

53-годишният французин беше начело на тима от 2024 година насам.

Хаити отпадна в груповата фаза на Мондиал 2026, след като загуби с 0:1 от Шотландия, с 0:3 от Бразилия и с 2:4 от Мароко.