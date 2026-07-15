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Себастиен Миние няма да бъде повече треньор на националния отбор на Хаити

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Спорт
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Хаити отпадна в груповата фаза на Мондиал 2026, след като загуби с 0:1 от Шотландия, с 0:3 от Бразилия и с 2:4 от Мароко.

Себастиен Миние няма да бъде повече треньор на националния отбор на Хаити
Снимка: БТА
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Хаити се разделя със селекционера Себастиен Миние, обяви футболната федерация. Французинът доведе страната до първо участие на световно първенство от 1974 година насам.

"Решението е взето по взаимно съгласие", се казва в изявление на централата.

Хаити благодари на Миние за неговия „професионализъм, ангажираност и всеотдайност“.

53-годишният французин беше начело на тима от 2024 година насам.

Хаити отпадна в груповата фаза на Мондиал 2026, след като загуби с 0:1 от Шотландия, с 0:3 от Бразилия и с 2:4 от Мароко.

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#Себастиен Миние

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