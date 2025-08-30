Седем българи излизат в последния ден от индивидуалната надпревара на световното по джудо

Седем наши джудисти излизат в последния ден на индивидуалната надпревара на световното за кадети в зала „Асикс Арена“ в София.

При 90-килограмовите Здравко Станев ще има за съперник монголеца Амартувшин Намсрайджав. Цветомир Вълков ще излезе срещу румънеца Рарес Неасу, пети на младежкия олимпийски фестивал.

При най-тежките над 90 кг Никола Марков ще спори с американеца Джудах Харис.

При кадетките Александра Ценова ще излезе срещу Мадина Думиника (Молдова), пета на европейското тази година при 70-килограмовите. В същата категория Елизабет Митева ще има за съперничка Кларисе Валим (Бразилия), трета на европейска купа тази година.

При най-тежките над 70 кг Мария Черкелиева ще спори с представителката на силната узбекистанска школа Зарина Бобоназарова, която този сезон има две титли на азиатски купи и една на европейска. Калина Йорданова, също в кат. до 70 кг, ще излезе срещу Елина Дилгер (Германия), пета на европейския младежки олимпийски фестивал и двукратна медалистка от европейски купи тази година.

Срещите започват от 10:30 часа. Финалите са от 16:30 ч и ще бъдат излъчени пряко по БНТ 3.

Шампионатът ще завърши с отборната надпревара в неделя, която също стартира от 10:30 часа.