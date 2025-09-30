Седмицата на модата в Париж с блясък и звезди

В Париж започна най-очакваното събитие за модния свят – Седмицата на модата. Още на откриването публиката видя дефилета на топ марки, а по първите редове седнаха звезди като Мадона, Хейли Бийбър и Кендал Дженър.

Подиумът беше пълен с ярки рокли в червено, черно, златно и бяло – с много блясък и драматични визии. Модели и актриси позираха, пращаха целувки на феновете и превърнаха откриването в истински спектакъл.

Седмицата на модата в Париж се провежда два пъти годишно – веднъж за пролет-лято и веднъж за есен-зима. Заедно с Ню Йорк, Лондон и Милано тя е част от „Голямата четворка“ в модния календар.