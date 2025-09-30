БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България посрещна като герои световните вицешампиони по...
Чете се за: 02:00 мин.
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Седмицата на модата в Париж с блясък и звезди

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Деца
Запази

Мадона, Хейли Бийбър и Кендал Дженър сред гостите

започна седмицата модата париж
Слушай новината

В Париж започна най-очакваното събитие за модния свят – Седмицата на модата. Още на откриването публиката видя дефилета на топ марки, а по първите редове седнаха звезди като Мадона, Хейли Бийбър и Кендал Дженър.

Подиумът беше пълен с ярки рокли в червено, черно, златно и бяло – с много блясък и драматични визии. Модели и актриси позираха, пращаха целувки на феновете и превърнаха откриването в истински спектакъл.

Седмицата на модата в Париж се провежда два пъти годишно – веднъж за пролет-лято и веднъж за есен-зима. Заедно с Ню Йорк, Лондон и Милано тя е част от „Голямата четворка“ в модния календар.

Последвайте ни

ТОП 24

Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
1
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
2
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по волейбол
3
БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по...
Жестоко убийство на 62-годишна жена в Пещера
4
Жестоко убийство на 62-годишна жена в Пещера
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
5
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел няма да я анексира
6
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
2
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
3
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
4
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
5
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
6
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...

Още от: По света

Ед Шийрън издаде своя осми студиен албум
Ед Шийрън издаде своя осми студиен албум
Китай официално откри най-високия мост в света Китай официално откри най-високия мост в света
Чете се за: 01:27 мин.
Космически рекорд - НАСА предаде съобщение на над 350 милиона километра Космически рекорд - НАСА предаде съобщение на над 350 милиона километра
Чете се за: 01:12 мин.
WhatsApp предлага функция за превод на съобщения WhatsApp предлага функция за превод на съобщения
Чете се за: 00:45 мин.
Трима души успешно евакуирани от Газа с помощта на българската дипломация Трима души успешно евакуирани от Газа с помощта на българската дипломация
Чете се за: 00:50 мин.
План на САЩ за мир в Близкия изток План на САЩ за мир в Близкия изток
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Прокуратурата иска постоянен арест за служителите на ДАИ, взели пари от екипа на Роби Уилямс
Прокуратурата иска постоянен арест за служителите на ДАИ, взели...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
Чете се за: 02:00 мин.
Национални отбори
Съдът оправда прокурор Константин Сулев по делото за обвиненията срещу Пепи Еврото Съдът оправда прокурор Константин Сулев по делото за обвиненията срещу Пепи Еврото
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Двама души са открити мъртви в трюма на кораб на бургаското пристанище Двама души са открити мъртви в трюма на кораб на бургаското пристанище
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Планът за мир в Близкия изток - какво казаха световните лидери
Чете се за: 03:50 мин.
По света
МВнР: Двама българи и палестинска гражданка са успешно евакуирани...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
"Някой си е поиграл с боята и четката": Мистериозна...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ